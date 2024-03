F1-veteraan Fernando Alonso wil zich hard maken voor jong racetalent dat wil doorstromen naar de Formule 1. In een jaar waarin het rijdersveld ongewijzigd is gebleven, merkt Alonso dat er bepaalde factoren zijn die de teams ervan weerhouden om nieuwe coureurs een kans te geven. Een verontrustende ontwikkeling voor de toekomst van de sport.

Na de GP van Saoedi-Arabië, waarin een 18-jarige Oliver Bearman op de valreep werd opgeroepen om te debuteren in de auto van een zieke Carlos Sainz, legde Fernando Alonso uit waar de teams tegen aanlopen in de zoektocht naar nieuw talent. Dat begint bij de gelimiteerde testmogelijkheden, een gemis waar de Spanjaard zich al eerder negatief over heeft uitgelaten.

“Het zou goed zijn als we iets meer tijd hebben om te testen”, aldus Fernando Alonso. “De grote teams kunnen dan bijvoorbeeld een oude auto inzetten voor F2-coureurs. Ik heb gelezen dat [Andrea Kimi] Antonelli zoiets gaat doen dit seizoen.” Antonelli, die dit seizoen debuteerde in de Formule 2, is onderdeel van het juniorprogramma van Mercedes en gaat naar verluidt uitvoerig testen met F1-materiaal. “De grote teams kunnen zich dat veroorloven, maar dat is nog steeds niet voldoende voorbereiding.”

Door het budgetplafond en het hoge aantal races blijft er simpelweg minder geld over voor testprogramma’s. Vroeger hadden F1-teams nog wel eens aparte afdelingen die gedurende het seizoen konden testen met een eigen auto. Echter, door de strenge regels wordt er tegenwoordig vrijwel alleen met oude auto’s getest.

‘Onmogelijk om je voor te bereiden’

Volgens Fernando Alonso heeft dat gevolgen voor de nieuwe generatie die wil doorstromen naar de Formule 1. “De teams zijn zo gestrest door het prijsplafond en al het reizen dat het onmogelijk is om een jonge coureur goed voor te kunnen bereiden”, meende hij. “Tijdens de wintertest is er ook al geen tijd. En zelfs al stop je een rookie in de auto, dan heeft hij alsnog maar anderhalve dag om zich klaar te maken voor het kampioenschap.”

“Er gaan genoeg dingen verkeerd in deze sport”, vervolgde de tweevoudig wereldkampioen. “Daarom moeten we soms onze mond opentrekken. Hopelijk luistert er ook iemand.”

