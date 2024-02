Aston Martin-coureur Fernando Alonso mag volgende week weer aan de bak in Bahrein. De Formule 1 begint woensdag met testen in het Arabische land. Alonso kijkt niet per se uit naar deze eerste echte meters achter het stuur van zijn AMR24. De Spanjaard noemde de testdagen tijdens een shakedown op Silverstone maar “oneerlijk.”

Volgens de 2-voudig wereldkampioen zijn de drie dagen in de nieuwe auto veel te weinig voor de rijders én de fans. De teams worden volgende week geacht om elke coureur anderhalve dag in de auto te zetten. Fernando Alonso begrijpt niet waarom er zo weinig tijd wordt uitgetrokken voor deze tests.

“Er is geen andere sport waar zoveel geld in omgaat waar dit gebeurt”, zei Alonso woensdag tegen de pers op Silverstone. Volgens hem is het ook nalatig tegenover de fans, die met meer testdagen meer van hun favoriete teams zouden kunnen zien. “Ik snap niet dat we niet vier dagen testen, zodat elke coureur gewoon twee volle dagen kan rijden.” Dat er maar met één enkele auto wordt gereden, is ook een raadsel voor Alonso. “We zijn toch in Bahrein en volgende week moeten we al racen”.

Te weinig training

De testdagen zijn de afgelopen jaren behoorlijk ingekort. Een paar seizoenen geleden werd er nog volop getest in Barcelona, maar de drie dagen in Bahrein zijn nu de norm. George Russell was aan de start van 2023 ook al ontevreden over de beperkte testmogelijkheden. “Anderhalve dag per coureur is gewoon te weinig”, zei hij toen. “Kun je je voorstellen dat Rafael Nadal twaalf weken geen bal slaat en dan anderhalve dag heeft om te trainen voor de French Open?”

