Logan Sargeant heeft zijn startnummer voor zijn Formule 1-debuut onthuld. De 21-jarige Amerikaan was het liefst voor startnummer 3 gegaan, maar omdat die nog bezet is heeft hij gekozen voor startnummer 2.

Het is voor het eerst sinds 2018 dat er een Formule 1-bolide met startnummer 2 op de grid verschijnt. Toen reed Stoffel Vandoorne in de McLaren nog met dat startnummer, dat oorspronkelijk weggelegd was voor de teamgenoot van de wereldkampioen. Sinds 2014 mogen coureurs echter zelf hun startnummer bepalen.

Sargeant wilde eigenlijk voor startnummer 3 gaan, maar die is in de Formule 1 nog bezet door Daniel Ricciardo, die als derde rijder bij Red Bull aan de slag gaat. Aangezien startnummer 4 al van Lando Norris is, gaat de Williams-coureur voor startnummer 2.

“Ik gebruikte dat startnummer in de Formule Renault en ik had toen best een goed seizoen”, zegt Sargeant. “Nummer 3 is wel echt mijn nummer, maar die is al bezet dus ik dacht, waarom pak ik dan niet gewoon een winnend startnummer van vroeger voor de Formule 1?”

Met de onthulling van Sargeants startnummer zijn bijna alle startnummers voor 2023 bekend. Enkel Nyck de Vries, die fulltime voor AlphaTauri gaat rijden, heeft zijn startnummer nog niet bekendgemaakt. De Nederlander reed bij Williams de vrije trainingen met startnummer 45. Landgenoot Max Verstappen verschijnt in 2023 ‘gewoon’ weer met startnummer 1 – gereserveerd voor de wereldkampioen – op de grid.