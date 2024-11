Hebben Sauber en Audi toch al een coureurskeuze voor 2025 gemaakt? In de paddock van São Paulo gonst het van de geruchten dat Braziliaan Gabriel Bortoleto in 2025 naast Nico Hülkenberg in een Sauber-stoeltje mag plaatsnemen. Sauber is één van de laatste teams die nog een stoeltje voor 2025 te vergeven heeft.

Al sinds de aankondiging van Sauber in april dat Nico Hülkenberg volgend jaar het Zwitserse team komt verstreken, gaan er geruchten rond over wie de teamgenoot van de Duitser wordt. Zo waren huidige Kick Sauber-coureurs Valtteri Bottas en Zhou Guanyu kandidaten, maar maakten ook Mick Schumacher, Théo Pourchaire, Felipe Drugovich en recentelijk Franco Colapinto een kans. Het lijkt er nu op dat Sauber de knoop heeft doorgehakt. De keuze is naar verluidt gevallen op McLaren-reservecoureur Gabriel Bortoleto.

“Het contract is naar verluidt al rond en de aankondiging is aanstaande”, durft het Duitse Auto, Motor und Sport zelfs al te melden. “Het team wilde het blijkbaar niet afronden tijdens de Grand Prix van Brazilië. Dat zou (te veel, red.) de aandacht hebben getrokken en Bortoleto hebben blootgesteld aan een aanval van de media.”

Mocht Bortoleto inderdaad in 2025 naast Hülkenberg plaatsnemen, dan treedt hij in de voetsporen van Braziliaanse coureurs Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna en Rubens Barrichello. Bortoleto’s huidige werkgever McLaren zal de jonge coureur in ieder geval niet tegenhouden om via een ander team de Formule 1 te betreden. Dat bevestigde Stella alvast in de persconferentie op vrijdag.

Wie is Bortoleto?

De Braziliaanse coureur komt, net als Senna, uit São Paulo, en leidt momenteel het Formule 2-kampioenschap. Bortoleto mocht tijdens de Formule 2-race in Barcelona zelfs nog op de hoogste trede van het podium plaatsnemen. Onze columnist en vaste gast van de podcast Formule 1 Paddockpraat Jeroen Bleekemolen volgt de Formule 2 op de voet en is van mening dat Bortoleto verreweg het grootste talent is dat momenteel rondrijdt in het juniorklassement.

