Stake, dat sinds vorig jaar de hoofdsponsor is van F1-team Sauber, is onder vuur komen te liggen van de Britse kansspelcommissie nadat een reclamebanner van het online casino in een video van pornoactrice Bonnie Blue te zien was.

Het koppelen van gokken aan pornografie is verboden. De actiegroep End Gambling Ads stapte daarom naar de zogeheten UK Gambling Commission (UKGC) en met succes. De definitieve sluiting van Stake.uk.com, de Britse website van het online casino, zal plaatsvinden op 11 maart 2025.

In een verklaring zegt de kansspelcommissie: “De stap volgt op de lancering van een commissieonderzoek naar een veel bekeken video met het Stake-logo, die werd verspreid op een social media-platform en waarin een volwassen actrice buiten de Nottingham Trent University te zien was.” Het bericht dat op X gepubliceerd werd is inmiddels verwijderd.

Naamsverandering

Tijdens de races in Bahrein, Brazilië, China, Japan, Qatar, Saoedi-Arabië, Singapore en de Verenigde Arabische Emiraten draagt Sauber, geregistreerd als Stake F1 Team, de naam Kick F1 Team. In die landen is het verboden om reclame te maken voor gokbedrijven.

De Britse grand prix zou ook wel eens aan die lijst toegevoegd kunnen worden. Titelsponsor Stake geeft volgens de commissie zijn licentie op om in Groot-Brittannië te opereren.

Eerder onder vuur

De exploitant van Stake.uk.com, TGP Europe Limited, is al eerder onder vuur komen te liggen van de Britse autoriteiten. In 2023 kreeg het een boete van 316.250 duizend pond opgelegd, omdat verantwoord gokken niet werd gepromoot en het witwassen van geld niet voorkomen. “TGP is eerder het onderwerp geweest van handhavingsmaatregelen en na een ontmoeting met de commissie hebben ze verklaard dat ze onmiddellijk zullen stoppen met het accepteren van nieuwe registraties op het Stake.uk.com-platform en omleidingslinks van de hoofdwebsite van Stake zullen verwijderen.”

