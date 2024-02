Het Zwitsere Stake F1 Team (voorheen Sauber en afgelopen jaren Alfa Romeo) zal niet alleen op de baan het gevecht moeten aangaan. De federale kansspelcommissie in Zwitserland is een procedure gestart tegen Stake F1. De titelsponsor is een exploitant van online casino’s en die zijn in Zwitserland verboden.

Afgelopen maandag presenteerde het team de nieuwe C44-bolide voor komend Formule 1-seizoen. De nieuwe hoofdsponsor zorgt echter niet meteen voor veel geld, maar ook voor de nodige problemen. In verschillende landen waar een F1-race op het programma staat, gelden restricties op gokreckame. In de praktijk betekent het dat Stake F1 in die betreffende landen met een alternatieve teamnaam in actie zal komen. “Afhankelijk van het land zullen we samenwerken met Stake of Kick, een andere sponsor”, zo zei teambaas Alunni Bravi al bij de presentatie. Alle Stake-logo’s op onder andere de auto’s en de teamkleding zullen dan bedekt of vervangen moeten worden.

Ook in Zwitserland zorgt Stake echter voor problemen, zo meldt het Zwitserse SRF. Immers, Stake heeft geen licentie in Zwitserland en is derhalve een illegale partij. Om die reden is er ook een reclameverbod van kracht. Desondanks staat het logo van Stake overal prominent op de website van het voormalige Sauber, op de social media-kanalen en op de teamkleding.

De Zwitserse kansspelcommissie is om die reden een procedure gestart tegen Stake F1. Volgens Bravi voldoet het team echter aan alle geldende wetten in Zwitserland.