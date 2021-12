Nu het langste Formule 1-seizoen tot op heden erop zit, kunnen de teams eindelijk even pauze nemen. Of niet? Graham Watson, de voormalig teammanager van AlphaTauri, vertelt in zijn column Watsons’ wereld dat het op veel fabrieken toch echt nog even door buffelen is én hoe al het winterse werk eruitziet. “Een kerstfeestje met het team zit er niet in.”

“Voor de fans zat het Formule 1-seizoen erop toen ze zondagavond de tv uitdeden en Max Verstappen kampioen was, voor ons niet. Wij hadden eerst dinsdag en woensdag nog een tweedaagse test in Abu Dhabi, dus waren pas donderdag terug in Italië. Vrijdag was een vrije dag, maar volgende week moeten we gewoon weer aan het werk. Hoe het bij Engelse teams zit, weet ik niet, maar in Italië moeten we voor het eind van het jaar ‘de boeken sluiten’, zoals dat heet. Dat betekent alles inventariseren, van de financiën tot welke onderdelen op de plank liggen – dat gaat tot aan het laatste schroefje!”

Lees ook: Zweten en latertjes onder het kunstlicht: zo werken de F1-teams in Jeddah

“De meerderheid van de jongens heeft daardoor pas echt 24 december vakantie. Een kerstfeestje met het team zit er ook niet in; de coronamaatregelen zijn nog vrij streng in Italië en nu er weer een nieuwe variant rondwaart, is voorzichtigheid geboden. Het wordt sowieso een vrij korte winterstop voor the guys and girls: we gaan in januari een week op Imola testen met de auto van 2021 om Pierre Gasly en Yuki Tsunoda de kans te geven op snelheid te komen, terwijl er voor 2022 zoals bekend compleet nieuwe auto’s komen. Het opbouwen daarvan duurt ook langer dan normaal omdat alles nieuw is, dus dat is extra werk en best een uitdaging.”

(tekst loopt door onder de foto)

Engineers aan het werk op de fabriek in Faenza.

Slechte lego-auto

“Van de 2022-auto staat overigens al wel een ‘model’ op de fabriek dat nogal lijkt op een slechte lego-auto, maar speciaal is gemaakt zodat onze technici alvast kunnen oefenen hoe ze alle interne systemen moeten installeren en dingen als een seat fit kunnen doen met de coureurs. De echte auto wordt rond de derde week van januari voor het eerst opgebouwd. Dat de winterstop de afgelopen jaren steeds korter is geworden, is volgens mij ook waarom de racekalender voor 2022 zo is samengeperst, met meer races in minder tijd. Zo probeert de sport volgens mij de winters wat langer te maken.”

Lees ook: Teammanager Watson verlaat AlphaTauri: ‘Einde van de reis’

“Op de fabriek hebben we het in de winter ook druk zat met het onderhouden van al onze pit- en garageapparatuur, wat eigenlijk alleen tussen de laatste en eerste race uitgebreid kan gebeuren. Die apparatuur is grote delen van het jaar immers als vracht van de ene naar de andere race op weg. Iedereen van wat je traditioneel het ‘raceteam’ noemt, werkt ’s winters ook op de fabriek. Al haat ik de onderscheiding tussen een ‘raceteam’ en ‘fabrieksteam’: als je op de fabriek inklokt, werk je bij ons immers niet voor een bedrijf dat auto-onderdelen maakt, maar voor een raceteam. Dat zie je niet alleen aan hoe er aan het eind van de winterstop weer een compleet nieuwe raceauto staat, maar ook aan hoe we druk zijn met zaken zoals pitstops oefenen. Maar de jongens mogen straks dus eerst op een welverdiende vakantie!”

Bestel het dubbeldikke kampioensnummer van FORMULE 1 Magazine hier en krijg hem gratis thuisbezorgd. Exclusieve foto’s en interviews met Jos Verstappen en Christian Horner, David Coulthard analyseert en nog veel meer!