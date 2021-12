Teammanager Graham Watson trekt na de seizoensfinale in Abu Dhabi de deur achter zich dicht bij AlphaTauri. De Nieuw-Zeelander is toe aan een nieuw avontuur. Of dat binnen of buiten de Formule 1 is, weet hij nog niet.

Dat vertelt Watson aan FORMULE 1 Magazine, waarvoor hij sinds begin dit jaar ook columnist is en zo een unieke blik achter de schermen van de sport geeft. De 54-jarige Watson werkt al sinds medio jaren negentig. Voor hij bij AlphaTauri aan de slag ging, werkte hij onder meer voor Benetton, Honda en Toro Rosso. In zijn jaren in de sport werkte hij zich op van monteur tot teammanager, maar nu is het dus tijd voor iets nieuws.

“Het voelt als een reis van 25 jaar die nu ten einde komt”, vertelt Watson. “Ik heb een punt bereikt waarop ik al heel lang meedraai in de molen, maar ik wil daar niet tot ik zestig ben in door blijven hollen. Daarnaast begint de kalender zwaarder op me te wegen. Ik heb veel dingen moeten laten voor de Formule 1”, zegt Watson, die bijvoorbeeld nog 199 niet opgenomen vakantiedagen heeft staan.

Hoewel Watson onverminderd dol is op de Formule 1, staat hij naar eigen zeggen ‘op een soort kruispunt’. “Ik heb een reset nodig om fris aan iets nieuws te beginnen. Dat kan buiten deze sport zijn, maar ook alsnog in de Formule 1. Je weet het nooit. Alles verandert zo snel in deze sport. Misschien loop ik over een jaar – of drie jaar – weer in de paddock, maar misschien zie je me hier ook nooit meer terug.”

