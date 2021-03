Schumacher kent Mazepin als agressieve rijder: ‘Werd voor hem gewaarschuwd’

Mick Schumacher en Nikita Mazepin starten zondag als teamgenoten bij Haas aan hun eerste Grand Prix in de Formule 1. De twee kennen elkaar al bijna tien jaar, maar de relatie startte met een waarschuwing.

Tijdens de persconferentie van donderdag in aanloop naar de eerste Grand Prix van het seizoen in Bahrein werden Haas teamgenoten Mick Schumacher en Nikita Mazepin gevraagd naar hun relatie. Schumacher herinnerde zich voorafgaand aan hun eerste ontmoeting op het asfalt gewaarschuwd te worden voor de agressieve rijstijl van Mazepin.

“Iemand van mijn team zei dat ik voorzichtig moet zijn als ik met je race, omdat je nogal agressief was in de strijd”, zei Schumacher lachend tegen zijn nieuwe teamgenoot. Het paar was in 2013 ook al een keer gekoppeld in het team van TonyKart. Schumacher gaat door dat de twee ook later geen vreemden van elkaar waren. “Daarna denk ik dat we altijd wat races samen hebben gehad, sommige kampioenschappen samen, dus we hebben elkaar altijd wel gezien.”

Ondanks de waarschuwing is er veel wederzijds respect tussen de twee coureurs. “Ik heb enorm veel respect voor hem als autocoureur. Ik vind hem ook gewoon als mens heel erg aardig”, vertelde Mazepin tijdens de persconferentie. “Er zijn verschillende typen mensen in autosport en sommigen zijn moeilijk om mee samen te werken. Maar Mick is precies het tegenovergestelde.”

Mazepin denkt ook dat de sterke relatie goed zal zijn voor het team: “Ik kon niet kiezen, maar het is fijn om een ​​aardige vent om je heen te hebben. En ik denk ook dat het beter is voor een team, want als je geen negativiteit hebt en je allebei gewoon presteert, het ons kan helpen om hogerop te komen dan we individueel hadden kunnen doen.”

Mick, de zoon van F1-legende Michael Schumacher, kijkt uit naar de samenwerking. “Ik denk dat het respect er is. Het is duidelijk dat we nu heel nauw gaan samenwerken, dus het wordt interessant om te zien hoe het dit jaar gaat verlopen”, laat hij weten.