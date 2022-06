Haas-teambaas Günther Steiner windt er zelden doekjes om en doet dat ook niet na de tweede grote crash van Mick Schumacher dit jaar. De druk op de Duitser neemt steeds verder toe, zien ook ex-coureurs die het klappen van de zweep kennen. “Dit kan zo niet doorgaan.”

Uiteraard is Steiner blij dat Schumacher zijn crash in Monaco ongeschonden heeft doorstaan, al kan dat niet bepaald gezegd worden van zijn Haas VF22. De bolide lag flink in de kreukels na Schumachers harde schuiver nabij Monaco’s Zwembad-complex.

De beelden van de crash waren zelfs ronduit angstwekkend, met de achterkant van de auto die afbrak. Dit is overigens een gevolg van nieuwe regelgeving die ervoor moet zorgen dat de versnellingsbak los komt van de motor bij dit soort crashes, om de impact te verminderen.

Volgens Schumacher was zijn crash een gevolg van een kleine fout met grote consequenties. De Duitser zat naar eigen zeggen 10 centimeter van de droge(re) racelijn dan de ronden ervoor. Daardoor verloor hij de controle over zijn Haas, begon te glijden en stuiterde tegen de vangrails aan.

Lees ook: ‘Irritant’: Schumacher baalt vooral van keiharde klapper

‘Niet fijn’

Haas-teambaas Steiner lijkt echter redelijk genoeg te krijgen van de crashende Schumacher. “Dit is niet bepaald fijn, weer zo’n grote crash”, wordt hij geciteerd door Metro. “We moeten nu maar kijken hoe we verdergaan”, verzucht hij.

Steiner doelt met die laatste opmerking vermoedelijk meer op het repareren van de auto nadat Haas’ laatst met een onderdelenschaarste kampte – en ook het rijkste team niet is – maar het lijkt er ook steeds meer op dat Schumacher onder druk staat bij Haas.

De 23-jarige coureur wacht nog altijd op zijn eerste punten in de Formule 1, terwijl teamgenoot Kevin Magnussen er dit jaar al vijftien heeft verzameld. Sowieso heeft Schumacher grote moeite om de Deen bij te benen.

Lees ook: Vettel neemt het op voor Schumacher: ‘Is tot veel meer in staat dan hij nu laat zien’

‘Schumacher kost Haas miljoenen’

Volgens oud-coureur Christian Danner zorgt de druk van de strijd met Magnussen er ook voor dat Schumacher dit soort klappers maakt. Hier schreef hij althans ook de eerdere horrorcrash van Schumacher in Saoedi-Arabië aan toe.

(tekst loopt door onder de foto)

Schumacher na zijn horrorcrash in Saoedi-Arabië.

“Zo kan het niet doorgaan”, voegt Danner daar nu na Monaco tegenover Sport1 aan toe. “Qua snelheid kan hij het redelijk volgen, maar hij rijdt voor miljoenen aan schade. Een team als Haas moet echter juist zuinig met haar geld omspringen.”

Lees ook: Danner denkt dat druk door komst Magnussen rol speelde in crash Schumacher: ‘Lat ligt hoger’

Wind van voren

Ook oud-coureur Martin Brundle denkt dat Schumacher momenteel weinig indruk maakt op Haas en Steiner. “Hij heeft weer voor meer reparatiebonnetjes gezorgd. Hij zal de wind wel van voren krijgen van Steiner”, schrijft hij in zijn column voor Sky Sports.

Het contract tussen Schumacher en Haas loopt na dit jaar af. Volgens de laatste geruchten zou het management van de Duitser bij Aston Martin aan het lobbyen zijn voor een zitje. Of dat een serieuze optie is, valt echter te betwijfelen.