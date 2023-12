Hij stond weliswaar aan de zijlijn, maar ook zonder te racen leerde Mick Schumacher naar eigen zeggen veel in zijn eerste seizoen bij Mercedes. De zoon van Michael Schumacher is Lewis Hamilton en George Russell daar dankbaar voor.

Schumacher junior debuteerde in 2021 in de Formule 1 bij Haas, maar moest zijn stoeltje na twee seizoenen afstaan aan landgenoot Nico Hülkenberg. Hij vond daarna onderdak als test- en reservecoureur bij Mercedes. Van dichtbij zag Schumacher vervolgens hoe Hamilton en Russell binnen het team opereren.

“Daar heb ik van geleerd hoe je bijvoorbeeld als coureur van waarde kunt zijn voor de mensen om je heen in het team, hoe je ook goed aangeeft wat je wilt van iedereen. En wat je zelf kunt bijdragen”, vertelt de Duitser. “Toen ik net de Formule 1 binnenkwam, vond ik dat allemaal lastige dingen.”

Het helpt Schumacher naar eigen zeggen op het moment dat hij weer een vaste plek in de Formule 1 verovert. Want dat is en blijft zijn doel. “Ik moet mensen weer overtuigen, dat realiseer ik me. Maar de lessen die ik nu geleerd heb, neem ik mee.” De zoon van de legendarische Michael Schumacher is overigens ook in 2024 derde rijder bij Mercedes, een rol die hij gaat combineren met een plek in het WEC bij Alpine.

