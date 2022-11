Het heeft er alle schijn van dat Haas F1 na dit seizoen afscheid neemt van Mick Schumacher. Bild en Motorsport-Total.com melden dat het Amerikaanse team de knoop heeft doorgehakt en dat, als alles goed verloopt, Nico Hülkenberg dinsdag zijn handtekening onder een contract zet.

Het zitje van Schumacher bij Haas staat al langere tijd onder druk. De 23-jarige Duitser heeft dit seizoen wisselvallig gepresteerd, al pakte hij wel zijn eerste Formule 1-punten. Vanuit het team klinkt veel kritiek over de prestaties van Schumacher. Ook teameigenaar Gene Haas maakte onlangs duidelijk dat het niet gegarandeerd is dat Schumacher zijn zitje behoudt.

Haas stelde dat Schumacher ‘veel potentie’ heeft, maar dat hij ook ‘een fortuin’ kost vanwege alle crashes dit jaar. Bij Haas kwam daarom oud-Formule 1-coureur en Aston Martin-reserve Nico Hülkenberg in de tweede seizoenshelft in beeld. Het team maakte al snel duidelijk dat de keuze voor dat zitje voor 2023 enkel tussen deze twee ging, met teambaas Günther Steiner die stelde dat Schumacher een ’50-50′ kans maakte op het zitje.

Nu melden Bild en Motorsport-Total.com dat Schumacher volgend jaar plaats moet maken voor de terugkerende Hülkenberg. Volgens Bild zal Hülkenberg – als alles zoals gepland loopt – op dinsdag zijn handtekening zetten onder een contract, waarna hij deze week nog aangekondigd kan worden als de nieuwe teamgenoot van Kevin Magnussen.

Voor Schumacher is het daardoor nog maar de vraag wat hij in 2023 zal doen. Wel zou hij op hulp uit de Mercedes-hoek kunnen rekenen. Mercedes-teambaas Toto Wolff maakte er in Brazilië ‘geen geheim van dat Mick Schumacher bij de Mercedes-familie hoort’ en dat zij hem ‘enorm waarderen’. Mercedes zoekt voor 2023 nog een reservecoureur en hoewel de naam van Daniel Ricciardo vaker is genoemd, zou Schumacher daar mogelijk aan de slag kunnen gaan.

Bovendien ziet Williams Schumacher als plan B. Het team heeft voor 2023 aangekondigd dat Logan Sargeant het zitje naast Alexander Albon krijgt, maar de 21-jarige Amerikaan heeft nog niet genoeg punten voor een superlicentie. Hij kan er in Abu Dhabi weer een paar bijschrijven en hij heeft in het Formule 2-kampioenschap genoeg aan een plek in de top-zeven om aan de superlicentie te komen. Sargeant staat momenteel derde in de Formule 2.