Er heerst onvrede bij de teamleden van Aston Martin. Dat zegt Ralf Schumacher, analist bij het Duitse Sky Sports, in gesprek met RTL. Volgens Schumacher zouden de ‘interne problemen’ ertoe kunnen leiden dat teameigenaar Lawrence Stroll zich terugtrekt uit het project.

In de eerste tien races van het seizoen scoorde Aston Martin 48 punten en stond het Britse team dankzij de twee plaats van Sebastian Vettel in Bakoe één keer op het podium. Het levert de formatie uit Silverstone een voorlopig zesde plaats in het kampioenschap op. Toch heerst er onvrede bij het team, zo vertelt Ralf Schumacher in gesprek met het Duitse RTL.

Sinds de overname door Lawrence Stroll zou het team te snel willen groeien. “Ze zijn gewoon vergeten dat je ook je werknemers moet meenemen in zo’n project. Je kunt een koe niet in één nacht in een tijger veranderen”, zo vertelt de broer van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher.

Volgens de voormalig coureur heeft Aston Martin daarom te kampen met ‘interne problemen’. “Sommige ingenieurs zijn teleurgesteld vertrokken, en nu worden er nieuwe mensen bijgehaald,” vertelt Schumacher, die vreest voor de toekomst van het project, omdat teameigenaar Lawrence Stroll ‘zich uiteindelijk de vraag zou kunnen stellen of het wel zin heeft’ en zich uit het project zou terugtrekken.

