Wat als Max Verstappen voor Racing Bulls rijdt in plaats van Red Bull? Analist Ralf Schumacher durft dit gedachte-experiment wel aan te gaan, en komt tot een verrassende conclusie. Verder ziet Schumacher Verstappen wel weer om de titel meedoen, zodra Red Bull de tekortkomingen van de RB21 onder handen heeft genomen.

Red Bull stond de afgelopen week volop in de schijnwerpers, en niet vanwege de knappe prestaties die Max Verstappen met de wispelturige RB21 neerzet. De Oostenrijkse renstal besloot om na twee races Verstappens teamgenoot Liam Lawson terug te plaatsen naar zusterteam Racing Bulls, terwijl Yuki Tsunoda een promotie kreeg.

Hoe goed de meer ervaren Tsunoda het in de RB21 zal doen, kan Red Bull helpen om de tekortkomingen van de auto te verbeteren, zegt ook adviseur Helmut Marko. Verstappen kon in ieder geval de bolide tijdens de GP Australië naar de tweede plek rijden, en eindigde tijdens de GP China als vierde. Volgens oud-F1-coureur Ralf Schumacher kan de viervoudig wereldkampioen nog meer uit de Racing Bulls-bolide halen dan uit de onvoorspelbare RB21.

“Max heeft een speciale auto nodig, en ik denk niet dat iemand anders die auto zo kan besturen”, vertelt Schumacher tegen Formel1.de. “Daarom zou hij (als Verstappen voor Racing Bulls reed, red.) de auto herbouwen en de vooras sterker maken. Ik schat zelfs in dat Max vervolgens sneller zou rijden dan op dit moment bij Red Bull.”

Duimen

Red Bull is momenteel bezig met updates en verbeteringen aan de RB21. Volgens Schumacher is Verstappen weer een echte titelkandidaat als de Oostenrijkse renstal de tekortkomingen kan verhelpen. “Je hoort dat Red Bull er op dit moment mee bezig is en dat ze voor Japan, of binnenkort na Japan, al wat veranderingen doorvoeren zodat ze weer in een beter aerodynamisch venster kunnen rijden”, aldus Schumacher. “Er zit nog wel wat aan te komen, dus laten we in ieder geval duimen.”

