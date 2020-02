Seidl: ‘Eén van McLarens beste winters van de laatste jaren’

McLaren heeft volgens teambaas Andreas Seidl ‘één van onze beste winters van de laatste jaren’ achter de rug. “Ik ben heel, heel happy”, aldus de Duitser in Britse dienst.

“Qua aantal ronden en onze betrouwbaarheid was het één van McLarens beste winters van de laatste jaren”, stelt Seidl in gesprek met de media, waaronder FORMULE 1. McLaren kwam tijdens de eerste drie wintertestdagen tot 423 ronden, één rondje te weinig om tot de topdrie van kilometervreters te behoren, maar genoeg om zes andere teams achter zich te laten qua afgelegde afstand.

Belangrijk ook volgens Seidl is dat McLaren zo een (zeer) groot deel van haar testprogramma heeft afgewerkt. “We hebben veel dingen kunnen afvinken”, beaamt hij. “We hebben een goed momentum te pakken”, durft Seidl wel te constateren. Over de MCL35, McLarens 2020-auto, kan hij vooralsnog ook alleen maar tevreden zijn. “De auto doet wat we verwachten.”

De MCL35 werd vrijdag ook al van een nieuwe voorvleugel voorzien. Meer updates volgen tijdens de tweede wintertest. Voor het begin van het seizoen zitten er ook al upgrades in de pijplijn. McLaren heeft een ‘continu ontwikkelingsprogamma’, vertelt Seidl.

Geen DAS-kopie

Of een eigen DAS – zoals Mercedes’ innovatieve stuursysteem heet – tot de toekomstige updates behoort? Nee, volgens Seidl. “Petje af dat ze zoiets hebben uitgevonden”, zegt hij wel, erkennende dat hij niet alle details kent: “Maar gezien waar wij als team staan, denk ik dat we er meer aan hebben ons op zaken te richten die een grotere stap opleveren, dan dat we proberen dit te kopiëren van Mercedes.”