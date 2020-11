Seidl: ‘Norris heeft alles in huis om een topcoureur te worden’

Lando Norris is aan zijn tweede seizoen bezig in de Formule 1 en maakt veel indruk dit jaar. De jonge Brit stond in de eerste race van het seizoen op het podium en heeft na twaalf races meer punten gepakt dan Carlos Sainz. Zijn teambaas Andreas Seidl is dan ook zeer tevreden over de Brit.

“Je moet niet vergeten dat hij pas aan zijn tweede seizoen bezig is”, vertelt Seidl aan Auto, Motor und Sport. “Met alles wat we tot nu toe van hem hebben gezien en de stap die hij dit jaar gezet heeft, kan je alleen maar stellen dat hij alles in huis heeft om een topcoureur te worden”, zegt de teambaas van McLaren.

“Vorig jaar was hij met name op zaterdag heel sterk, maar hij heeft zich ontwikkeld als persoon en als coureur. Hij is constanter geworden”, stelt de Duitser.

Volgens Seidl heeft Norris met name zich sterk verbeterd in de races. “Zijn starts zijn beter, hij is agressief in de eerste ronde, zorgt goed voor zijn banden en wat allemaal helemaal knap is, is dat hij geen fouten maakt”, aldus de teambaas van McLaren.

