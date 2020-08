Seidl ontkent problemen tussen McLaren en Mercedes: ‘We hebben een goede band’

Andreas Seidl, de teambaas van McLaren, ontkent dat er problemen zijn tussen McLaren en Mercedes na de uitspraken van CEO Zak Brown over Racing Point. “We hebben een goede relatie met Toto en Mercedes”, zegt Seidl.

Zak Brown haalde vorige week vrijdag tijdens de teambazenpersconferentie op Silverstone uit naar Racing Point. Hij twijfelde aan de legaliteit van de hele auto, snapte niet waarom de illegaal-verklaarde onderdelen nog op de auto zaten en deed de argumenten van Racing Point af als klinkklare onzin. Ook wilde Brown Renault en Ferrari steunen in het hoger beroep.

Maar woensdagochtend maakte McLaren ineens bekend dat ze zich hadden teruggetrokken uit het hoger beroep. “Het team is het eens met de beslissingen van de stewards en de FIA heeft laten zien dat overtredingen van de wet onderzocht en bestraft worden. McLaren is blij dat de FIA met duidelijkere sportieve en technische regels gaat komen, zodat er geen kopie-auto’s in de Formule 1 gaan komen. Daarom hebben we besloten om ons terug te trekken uit het hoger beroep”, liet McLaren in een statement weten.

McLaren gaat vanaf volgend seizoen weer met Mercedes-motoren rijden. Het bruggetje werd al snel gemaakt dat McLaren zich teruggetrokken had uit het protest om te voorkomen dat de band met Mercedes schade zou oplopen. Seidl ontkent dit met alle toonaarden. “We hebben een geweldige band met Toto Wolff en de rest van Mercedes. Er is absoluut geen kwaad bloed tussen ons en Mercedes”, zegt de McLaren-teambaas in gesprek met Motorsport-total.

