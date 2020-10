Seidl realistisch: ‘Overwinningen in eerste seizoen met Mercedes-motoren niet reëel’

McLaren rijdt vanaf volgend seizoen weer met Mercedes-motoren. Het team uit Woking is uit het diepe dal geklommen en lijkt de weg naar boven te hebben ingeslagen en nu McLaren weer met Mercedes-motoren gaat rijden, worden er nog betere resultaten verwacht, maar volgens teambaas Andreas Seidl zitten er volgend jaar nog geen overwinningen in.

McLaren reed in het verleden ook al met Mercedes-motoren (tussen 1995 en 2014, red.) en toen werd het merk met Mika Häkkinen en Lewis Hamilton wereldkampioen. Na 2014 ging McLaren met Honda in zee, maar na drie teleurstellende seizoenen werd de samenwerking beëindigd. McLaren ging verder met Renault-motoren en is sinds 2019 weer een stuk competitiever.

Dit jaar werd Lando Norris derde in Oostenrijk en Carlos Sainz tweede in Italië, maar volgens Andreas Seidl gaat McLaren volgend seizoen niet op reguliere basis met Mercedes gaat vechten.

“We willen onszelf verbeteren en hopelijk hebben we een aantal goede races volgend jaar, maar we moeten wel realistisch blijven. We kunnen niet ineens verwachten dat we volgend jaar gewaagd zijn aan Mercedes”, aldus Seidl in gesprek met grandprix247.

