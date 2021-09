McLaren-teambaas Andreas Seidl is uiteraard zeer in zijn nopjes na het 1-2’tje van Daniel Ricciardo en Lando Norris in de Grand Prix van Italië. “Dit is de bevestiging dat we stappen vooruit zetten.”

“Dit is een speciale dag”, vertelt Seidl. “Ik ben enorm trots om deel uit te maken van dit team. Het is heel indrukwekkend wat we onder druk hebben afgeleverd. We wisten dat we hier een competitieve auto hadden en dat als we voorop konden konden komen, we daar ook konden eindigen. Eigenlijk hadden we de hele race onder controle. Dit is de sensationale beloning voor al ons harde werk gedurende de winter en gedurende het seizoen en de bevestiging dat we stappen vooruit zetten.”

Toch ziet Seidl ook nog verbeterpunten. “We zijn heel sterk op bepaalde circuits, maar we moeten ons pakket nog beter doorgronden en er nog meer snelheid uithalen, zodat we op elk circuit om de zeges kunnen meedoen. Dit resultaat geeft onze motivatie natuurlijk een enorme boost”, stelt Seidl, terwijl hij wordt gefeliciteerd door Red Bull-collega Christian Horner en een bierdouche krijgt van McLaren-ceo Zak Brown.

Aan het eind van het jaar wil McLaren weer de derde plaats pakken in het constructeurskampioenschap. “Ons gevecht is dus met Ferrari”, benadrukt Seidl. “Er komen nog circuits aan waar we het lastiger zullen krijgen, maar we hebben alle ingrediënten in huis om het gevecht in ons voordeel te beslechten.”

