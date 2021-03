Seidl verwacht spannend gevecht voor P3: ‘Ook Alpha Tauri ziet er erg sterk uit’

Andreas Seidl verwacht een spannend gevecht voor de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Wat hij tijdens de wintertest zag, zorgt ervoor dat de McLaren-teambaas denkt dat vier teams met de formatie uit Woking zullen strijden om de derde plek. “Ferrari zal zich zeker ook mengen in het gevecht.”

In 2020 werd de strijd om de derde plaats in het constructeurskampioenschap pas beslecht tijdens het slotnummer in Abu Dhabi. Dankzij de vijfde en zesde plaats van Norris en Sainz wipte McLaren over Racing Point naar plek drie, terwijl ook Renault voor de laatste race nog kans maakte op de derde plaats. In 2021 verwacht McLaren-teambaas Andres Seidl net zo’n spannend gevecht om de plaatsen achter Mercedes en Red Bull, met misschien zelfs een extra uitdager.

“Ik denk dat het weer een spannende strijd wordt tussen ons, Aston Martin en Alpine”, vertelt de Duitser na de wintertest aan RaceFans. “Ook Ferrari zal zich zeker mengen in de strijd en Alpha Tauri ziet er ook erg sterk uit”, oordeelt Seidl.

Over de rangorde in het middenveld wil de McLaren-teambaas zich na de wintertest, waar iedereen de kaarten dicht tegen de borst hield, geen uitspraken doen. “Met alles wat we tot nu toe hebben kunnen zien, zullen we moeten wachten tot het eerste raceweekend. Ik denk dat alles weer heel dicht bij elkaar zit”, aldus Seidl.

