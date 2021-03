Vettel hoopvol: ‘Lijkt erop dat middenmoot dichter bij Mercedes en Red Bull zit’

Dat Mercedes en Red Bull ook in 2021 weer de dienst uitmaken, betwijfelt Sebastian Vettel niet. De Duitser in dienst van Aston Martin denkt echter wel dat ‘de middenmoot’ het gat wat meer heeft gedicht.

Wie hij tot de middenmoot rekent, laat Vettel in het midden, maar in 2020 konden zowel zijn nieuwe werkgever Aston Martin als zijn oude broodheer Ferrari onder die noemer geschaard worden, net als best of the rest McLaren, Alpine en Alpha Tauri. Die teams vormden toen achter de top twee haast hun eigen divisie, die weer duidelijk sterker was dan ‘klas C’ met daarin Alfa Romeo, Haas en Williams.

“Het is lastig alle indrukken van de testdagen te filteren omdat de auto’s en banden anders zijn dan vorig jaar”, wordt Vettel geciteerd door Crash.net. Maar, vervolgt Vettel: “Qua performance en op basis van wat ik heb gezien, lijkt het heel close. Ja, Red Bull lijkt heel sterk en het zou iedereen verbazen als Mercedes niet ook vooraan meedoet, maar het lijkt alsof het middenveld dichterbij zit.”

Vettel reed tijdens de wintertest in Bahrein van vorig weekend overigens de minste ronden van alle vaste coureurs, maar zei daar niet van in paniek te raken. Volgens de viervoudig wereldkampioen zit iedereen min of meer in hetzelfde schuitje nu er maar drie testdagen zijn afgewerkt. “Ik denk dat iedereen de eerste races nog veel moet leren over de auto’s en banden.”

