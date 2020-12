Seidl waakt voor teveel optimisme na sterk optreden: ‘Eén uitvalbeurt en alles is weer anders’

McLaren heeft na een sterk eerste weekend in Bahrein de derde plaats in het constructeurskampioenschap voor het grijpen, maar teambaas Andreas Seidl waakt voor teveel optimisme. “Het kan zo weer anders zijn.”

McLaren profiteerde optimaal van het uitvallen van Sergio Pérez en doordat Lando Norris vierde werd en Carlos Sainz vijfde, pakte de Britse renstal 22 punten. Met nog twee races te gaan heeft McLaren een voorsprong van 17 punten op Racing Point en staat het 27 punten voor op Renault. De derde plaats is dus binnen handbereik, maar teambaas Andreas Seidl waakt voor teveel optimisme.

“Tuurlijk was het een geweldig resultaat en helpt het ons in de strijd om de derde plaats in het constructeurskampioenschap, maar we weten ook wel dat we profiteerden van het wegvallen van Pérez. Wij hebben ook die races gehad, dat hoort gewoon bij de sport. Het is belangrijk dat je niet met je borst vooruit gaat lopen. Eén slechte race of uitvalbeurt en het ziet er weer anders uit”, vertelt Seidl aan Autosport.

“We moeten gefocust blijven. Het is belangrijk dat beide auto’s aan de finish komen en alles moet kloppen. Ik heb vertrouwen in het team en in de coureurs. We kunnen derde worden als we gewoon ons werk doen”, aldus de teambaas van McLaren.

