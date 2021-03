Seidl wilde Ricciardo in 2015 naar Porsche halen voor Le Mans: ‘Mocht niet van Red Bull’

Andreas Seidl, de teambaas van McLaren en voorheen teambaas van het Porsche LMP1-team, wilde in 2015 Daniel Ricciardo naar Porsche halen voor de befaamde 24 Uur van Le Mans. De gesprekken liepen uiteindelijk op niets uit, omdat de Australiër geen toestemming kreeg van Red Bull: “Het was zijn eerste jaar bij Red Bull en het team wilde dat hij zich enkel zou focussen op het Formule 1-project.”

Seidl vertrok in 2013 naar Porsche voor het LMP1-project en werd in 2014 gepromoveerd tot teambaas. De Duitser kende daar veel successen, met de drie zeges in de 24 Uur van Le Mans in 2015, 2016 en 2017 als hoogtepunten. Het team maakte in 2017 bekend te stoppen met de LMP1 om zich te kunnen focussen op de Formule E. Seidl werd in 2019 geïntroduceerd als teambaas van McLaren, dat onder zijn leiding de weg naar de top lijkt te hebben gevonden.

Lees ook: Seidl verwacht spannend gevecht voor P3: ‘Ook Alpha Tauri ziet er erg sterk uit’

Voordat hij die overstap maakte had Seidl gesprekken met Daniel Ricciardo, die dit seizoen voor McLaren rijdt na twee jaren Renault. Het ging toen om een stoeltje in de Porsche 919 Hybrid, zoals de LMP1-bolide heette, voor het World Endurance Championship, waarvan de 24 Uur van Le Mans onderdeel uitmaakt.

“We hadden een gesprek aan het einde van 2014 in voorbereiding op het seizoen 2015”, vertelt Seidl in de Beyond The Grid-podcast van Formula1.com. “Je weet wel, het jaar dat Nico Hülkenberg uiteindelijk in de auto kwam en de 24 Uur van Le Mans won. Ik wist niet of hij (Ricciardo, red.) het zou redden in de Formule 1 dus ik wilde hem een uitweg bieden en een kans geven in de Le Mans-prototypes”, grapt de Duitser.

Lees ook: Het grote verschil tussen de Red Bull, Renault en McLaren volgens Ricciardo? ‘Remmen’

De deal met Ricciardo kwam er uiteindelijk niet omdat Red Bull geen toestemming gaf aan de Australiër. “Ik wist dat hij geïnteresseerd was op dat moment, maar het ging niet door omdat hij geen toestemming kreeg van Red Bull”, vertelt Seidl. “Het was zijn eerste jaar bij Red Bull en het team wilde dat hij zich enkel zou focussen op het Formule 1-project. Ik volgde hem destijds al op de voet en ik was altijd al onder de indruk van zijn prestaties, zowel op als naast de baan”, besluit de McLaren-teambaas.