Bereid je maar voor op een reeks nieuwe afleveringen vol schitterende beelden, dramatische storylines, stoere soundbites en Formule 1-entertainment: seizoen vier van Drive to Survive staat vanaf 11 maart op Netflix.

De Netflix-serie over 2021 is dus een week voor de aftrap van het nieuwe Formule 1-seizoen te zien. Drive to Survive belooft ook dit keer weer ‘ongekende toegang’ achter de schermen van de koningsklasse van de autosport.

Het vierde seizoen van de show, telt in totaal tien afleveringen. Er zal in elk geval ook genoeg aandacht zijn voor ‘de intense titelstrijd tussen Red Bull en Mercedes, terwijl de spanning op en naast de grid oploopt’.

Niet onomstreden

Met Drive to Survive heeft Netflix een echte hit in handen. De show heeft de sport een stuk populairder gemaakt bij het grote publiek en in (vooral) Noord-Amerika. Toch is de reeks niet onomstreden, vooral vanwege de manier waarop zaken worden opgeklopt en gesensationaliseerd.

Hoewel Netflix belooft dat de titelstrijd een grote rol zal spelen, lijkt er toch geen hoofdrol weggelegd voor wereldkampioen Max Verstappen. De Nederlander is op zijn zachtst gezegd geen fan van de show. Voor zover bekend heeft hij ook geen specifieke medewerking verleend aan de filmploeg tijdens 2021.

Zijn team Red Bull en rivaal Mercedes hebben de Netflix-crew wél verwelkomd tijdens het afgelopen seizoen. Te verwachten valt dat wordt vastgehouden aan het format van de laatste jaren, waarin elke aflevering feitelijk om één coureur, team of thema draait.