De kwalificatie voor de GP van Hongarije werd een nieuwe teleurstelling voor Sergio Pérez. De 34-jarige coureur begaf zich in een regenachtige eerste sessie iets te ver op de natte kerbstones en eindigde zijn zaterdagmiddag in de muur. Pérez sprak zelf van een ‘pijnlijk’ resultaat. “Ik stel het hele team teleur”, reageerde hij verslagen.

Terwijl Max Verstappen zondag zijn handen vol heeft aan de beide McLarens, moet teamgenoot Sergio Pérez zich opnieuw een weg naar de voorhoede zien te banen. De Mexicaan start tijdens de GP van Hongarije vanaf P16. Niet het resultaat waar hij op hoopte, laat staan het resultaat dat hij nodig heeft. Tijdens de zomerstop beslist Red Bull over de toekomst van hun coureurs, waarop Pérez waarschijnlijk geslachtofferd wordt voor een andere rijder.

‘Doet pijn’

“Natuurlijk ben ik heel teleurgesteld”, reageerde Pérez voor de camera’s van Sky Sports. “Het hele weekend was tot nu toe heel goed. Het doet pijn. Het doet pijn om het hele team teleur te stellen. Maar dit maakt ook dat ik vastberaden ben om Red Bull weer de resultaten te geven dat het verdient. Morgen brengt weer een nieuwe kans.”

Checo weet dat hij meer dan ooit onder druk staat. Het tweejarige contract dat hij eerder dit seizoen bemachtigde, betekent weinig meer nu mensen als Helmut Marko zeggen dat er ‘genoeg exit-clausules zijn’. Toch heeft Sergio Pérez de hoop nog niet opgegeven. “Het belooft een lange race te worden morgen”, vervolgde hij. “Ik denk dat we gewoon het hoofd koel moeten houden en alle geruchten moeten negeren.”

Laatste kwalificatie-resultaten van Sergio Perez:

Emilia-Romagna (P11)

Monaco (P16)

Canada (P16)

Spanje (P11)

Oostenrijk (P8)

Groot-Brittannië (P20)

Hongarije (P16)

