Sergio Pérez maakt zich op voor de GP van de Verenigde Staten. Volgens de Mexicaan rijdt hij in Austin een thuisrace, al belooft het opnieuw een ‘lastig’ weekend te worden. Red Bull moest het de afgelopen maanden afleggen tegen concurrent McLaren, en bovendien bracht Pérez beduidend minder punten binnen dan zijn teamgenoot. “We moeten straks beter voor de dag komen,” blikte hij vooruit.

“Het voelt alsof we heel lang niet hebben geracet,” stelde Sergio Pérez in een officieel persbericht. Hij heeft geen ongelijk; de Formule 1 genoot de afgelopen drie weken van een herfstvakantie, maar trapt in Austin een nieuwe triple header af. “Het is fijn om terug te zijn,” aldus Pérez. “Bovendien is de GP van de Verenigde Staten een van mijn favoriete races. Iedereen grapt altijd dat ik zoveel thuisraces heb, maar deze voelt voor mij daadwerkelijk als thuiskomen.”

“Ik heb de afgelopen weken hard getraind in Mexico, al heb ik ook regelmatig contact gehad met het team in Milton Keynes,” vervolgde Checo. “We willen in Austin weer wat beter voor de dag komen. We hebben opnieuw een aantal veranderingen doorgevoerd op de auto, maar desondanks blijft het – mede dankzij het sprintformat – lastig om de auto op tijd juist af te stellen. Wat dat betreft mogen we van geluk spreken dat we zo’n goed team in huis hebben.”

Met nog zes Grands Prix op de kalender is het aan Sergio Pérez om zich te bewijzen als tweede coureur. De 34-jarige coureur moest het dit jaar steevast afleggen tegen teamgenoot Max Verstappen. Terwijl de Nederlander nog altijd aan de leiding gaat in het coureurskampioenschap, staat Pérez op een matige achtste plaats. Ondertussen azen jongere coureurs als Liam Lawson en Yuki Tsunoda op zijn stoeltje.

