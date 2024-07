Red Bull zet tijdens de eerste vrije training voor de GP van Groot-Brittannië Formule 2-coureur Isack Hadjar in de auto. Sergio Pérez moet zijn RB20 eenmalig afstaan aan de 19-jarige Red Bull-junior – daarmee voldoet het team aan de rookie-verplichtingen voor 2024. Hadjar is een veelbelovend talent; de Frans-Algerijnse coureur staat op de tweede plaats in het Formule 2-kampioenschap.

Het is de derde keer dat Isack Hadjar in actie komt tijdens een vrije trainingssessie. Vorig jaar werd hij door Visa RB (toen AlphaTauri) opgeroepen tijdens het raceweekend in Mexico. Red Bull maakte gebruik van zijn kwaliteiten tijdens het weekend in Abu Dhabi. Hadjar rijdt dit jaar zijn tweede seizoen in de Formule 2 met Campos Racing – vorig jaar eindigde hij op de veertiende plaats in het kampioenschap.

Het is de tweede keer dat Red Bull een rookie inzet tijdens een vrije trainingssessie. In Japan nam Ayumu Iwasa een uur in de RB20 voor zijn rekening. Isack Hadjar zal niet de enige rookie zijn in Silverstone dit weekend. De Argentijnse Franco Colapinto komt in actie voor Williams en Oliver Bearman stapt weer in bij Haas. Laatstgenoemde heeft inmiddels een contract bemachtigd met de Amerikaanse renstal.

Voor Sergio Pérez betekent het minder tijd in zijn bolide, alvorens hij zich moet kwalificeren voor de Britse Grand Prix. Een gewaagde gok, aangezien Pérez de afgelopen weken matig presteerde in vergelijking met zijn teamgenoot. Ook in Oostenrijk kwam de Mexicaan niet verder dan de zevende plaats.

