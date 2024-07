Franco Colapinto (21) wordt door Williams opgeroepen om tijdens het raceweekend in Groot-Brittannië een vrije training te rijden. De Argentijnse Formule 2-coureur neemt in VT1 het stoeltje over van Logan Sargeant. Een ‘fantastische kans’ en tevens een ‘historisch moment’ voor Colapinto; de laatste keer dat een coureur Argentinië vertegenwoordigde in de Formule 1, is ruim twintig jaar geleden.

Colapinto blikt met Formula1.com alvast vooruit op het weekend in Groot-Brittannië. “Het wordt een heel speciaal moment”, aldus de jonge coureur. “Iedere rijder hoopt om ooit een vrije trainingssessie te mogen rijden. Ik ben heel blij en heel trots dat Williams me deze fantastische kans heeft gegeven. Natuurlijk is het maar een sessie van een uurtje, maar Silverstone is de beste baan om een Formule 1-auto de sporen te geven. Ik heb er heel veel zin in!”

De 21-jarige Argentijn is sinds 2023 onderdeel van het opleidingsprogramma van Williams en debuteerde dit jaar in de Formule 2. In de laatste vier races stond hij drie keer op het podium, waaronder een eerste plaats in de sprint op Imola. “Het zal leuk zijn om de Formule 1-auto met F2 te kunnen vergelijken”, laat Colapinto weten.

‘Historisch moment’

Colapinto schrijft met zijn deelname aan het Grand Prix-weekend ook nog eens geschiedenis. De rijke historie van de Formule 1 kent vijfentwintig Argentijnse coureurs, waaronder de legendarische wereldkampioen Juan Manuel Fangio. Echter, inmiddels is het even geleden sinds er een Argentijn meedeed in de koningsklasse; Gastón Mazzacane was in 2001 de laatste F1-coureur uit het Zuid-Amerikaanse land.

“Ik ben blij met alle support die ik krijg vanuit mijn thuisland”, zegt Franco Colapinto. “Voor mij is dat geen extra druk, het is gewoon goed om te weten dat je mensen blij maakt als je goed presteert. Ik ga er echt van genieten om straks op de grid te staan. Dit is een historisch moment.” Naast de Williams-junior komt ook Ferrari-talent Oliver Bearman weer in actie op Silverstone.

