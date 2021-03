‘Silverstone gaat sprintrace houden, plan wordt binnen twee weken rondgemaakt’

Het Britse Silverstone zal dit jaar één van de circuits zijn waar behalve een reguliere Grand Prix ook een sprintrace wordt gehouden. Dat verklaart Formule 1-CEO Stefano Domenicali.

Die uitspraak van de Italiaan tegenover de Daily Mail is opmerkelijk, want aanvankelijk werd gedacht dat Canada’s Circuit Gilles-Villeneuve, het Italiaanse Monza en het Braziliaanse Interlagos de gegadigden waren om een sprintrace te houden in toevoeging op het hoofdnummer.

Hoewel Domenicali erkent dat nog niet alles is afgestemd rondom de sprintraces, “kan ik al wel vertellen dat Silverstone een sprintrace gaat organiseren”, vertelt hij het Britse dagblad. Twee details die hij al wel uit de doeken doet: “De sprintrace zal zo’n halfuur duren en krijgt geen podiumceremonie.”

Zoals eerder door de Formule 1 naar buiten gebracht, wil de sport tijdens drie raceweekends een sprintrace houden. Er wordt dan op vrijdag gekwalificeerd voor de sprintrace en de uitslag daarvan is de startopstelling voor de hoofdrace op zondag. De sprintrace gaat ook punten opleveren.

De exacte invulling van het sprintrace-plan wordt volgens de Daily Mail in Bahrein besproken nu de Formule 1 daar is voor de wintertest. Canada, Italië en Brazilië zijn ook nog kandidaat. Volgens Sky Sports F1 wordt er binnen twee weken een beslissing genomen.

