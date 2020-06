Silverstone overweegt kartonnen fans om tribunes te vullen

Silverstone-baas Stuart Pringle overweegt om de tribunes tijdens de Britse double header in augustus te vullen met kartonnen fans. Om het gebrek aan sfeer op het circuit te compenseren denkt Pringle eraan een indruk van aanwezigheid en drukte op de tribunes op te wekken. “We zitten in de entertainmentindustrie, we willen een relatie met de fans behouden.”

Op 2 en 9 augustus racet de Formule 1 op Silverstone. Net als de rest van de Europese races gebeurt dat zonder publiek. Om toch het gevoel van publiek en drukte op te wekken overweegt het Britse circuit om de tribunes te vullen kartonnen fans. De organisatie haalt daarvoor inspiratie bij de Duitse voetbalclub Borussia Mönchengladbach, dat op die manier het stadion vulde bij de heropstart van de voetbalcompetitie.

“We hebben naar verschillende dingen gekeken en er zijn voldoende mensen die met interessante nieuwe ideeën komen, met name drukkerijen die de Bundesliga-kartonnen fans willen nadoen. Dat vind ik geweldig, ik ben er klaar voor”, vertelt Pringle aan BBC Radio 5 Live.

“We zitten in de entertainmentindustrie, we willen een relatie met de fans behouden”, gaat de circuitbaas verder. “We willen ze zo betrokken mogelijk houden, en dat is natuurlijk een stuk eenvoudiger in het digitale tijdperk. Als er een manier is waarop we mensen praktisch kunnen betrekken, of het nu een videomuur is of een kartonnen menigte op de tribunes is, dan zullen we er absoluut naar kijken. We onderzoeken al deze zaken.”

Zo vulde Borussia Mönchengladbach de tribunes:

Die Frist für Bestellungen von “Pappkameraden” endet am morgigen Freitag. Unter https://t.co/CPlalLGday können bis dahin noch „Doppelgänger“ mit dem eigenen Konterfei bestellt werden, die anschließend auf den Rängen im BORUSSIA-PARK montiert werden: https://t.co/5jEyYtkNLP pic.twitter.com/b4VEbAQgBc — Borussia (@borussia) June 4, 2020

