Max Verstappen kreeg onlangs de schuld van de slechte kaartverkoop voor de Grand Prix van Groot-Brittannië; de circuitbaas van Silverstone meende dat de dominantie van de Nederlander ervoor zorgde dat het Engelse publiek interesse verloor in het evenement. Echter, volgens SafeBettingSites zijn de prijzen van de toegangskaarten juist de boosdoener.

Uit onderzoek is gebleken dat de prijzen voor een toegangsbewijs met gemiddeld 123 procent zijn gestegen ten opzichte van 2019. In nog geen vijf jaar tijd zijn de gemiddelde kosten voor een kaartje dus meer dan verdubbeld! Waar men in 2019 nog 180 pond (ongeveer 215 euro) betaalde voor een weekendkaartje, kost hetzelfde ticket nu 350 pond (bijna 415 euro). Het vrijdagticket spant de kroon – deze kostte in 2019 omgerekend 60 euro, terwijl je er tegenwoordig ruim 160 euro voor moet neerleggen.

Het verklaart waarom Silverstone de afgelopen maanden moeite had met de kaartverkoop. Echter, de laatste paar weken vlogen de tickets weer over de toonbank – de spannende strijd tussen Max Verstappen en Lando Norris wierp schijnbaar zijn vruchten af.

‘Grootste evenement op de kalender’

Thuishelden Lewis Hamilton en George Russell begrijpen dat de kaartjes duurder zijn geworden, maar vinden het jammer om te zien dat sommige fans hierdoor buitengesloten worden. “Silverstone is groter dan alle andere races op de kalender”, zei Russell in aanloop naar zijn thuisrace. “Het is meer een soort vierdaags festival geworden, dus ik begrijp dat de kosten ook omhoog gaan. Maar het moet natuurlijk niet onbetaalbaar worden voor de fans.”

“Ze moeten echt iets aan doen aan de prijzen van de kaarten”, aldus Hamilton. “In combinatie met de stijgende kosten van levensonderhoud zijn de tickets gewoon veel te duur. Stel je voor dat je met je familie wil komen kijken – dat is gewoon extreem prijzig. Ik denk dat ze echt moeten gaan nadenken over goedkopere alternatieven.”

De prijsstijgingen van de verschillende tickets volgens SafeBettingSites:

Vrijdagticket: 178 procent gestegen

Zaterdagticket: 99 procent gestegen

Zondagticket: 121 procent gestegen

Weekendticket: 94 procent gestegen

