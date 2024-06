Max Verstappen was in aanloop naar de GP van Oostenrijk uiteraard achter zijn racesimulator te vinden. De drievoudig wereldkampioen spendeert zijn vrije tijd het liefst op de virtuele racebaan. Woensdag werkte hij ook weer een wedstrijd af, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Wie dacht dat simracen geen risico’s kent, heeft het goed mis – Verstappen lijkt zich toch echt te bezeren.

Na een weekend in de RB20 en winst in de Spaanse Grand Prix, koos Max Verstappen er woensdag voor om het virtuele asfalt te verkennen. Simracen is – naast de Formule 1 – misschien wel de grootste passie van Verstappen. Tijdens de GP op Imola wist hij beide nog te combineren. Terwijl hij overdag de sessies afwerkte met Red Bull, koos hij ’s avonds voor deelname aan de virtuele 24 Uur van de Nürburgring. Niet iedereen vond dat een goed idee.

Op woensdag bewees Verstappen dat simracen ook de nodige riciso’s kent. Het stuurtje van zijn simulator schoot, zoals dat in het echt ook kan gebeuren, keihard opzij. Daarbij leek de Nederlander zijn elleboog toch aardig te bezeren. Zijn gezicht vertrok van de pijn toen hij naar zijn rechterarm greep. Gelukkig lijkt de schade mee te vallen – het simracen zal Verstappen voorlopig geen blessures opleveren. Op sociale media kunnen fans er wel mee lachen. “Als hij nu verliest in Oostenrijk heeft hij tenminste een excuus”, aldus een X-gebruiker.

career ending elbow injury for max verstappen. if he loses in austria we’ll have something to blame pic.twitter.com/49H7llDOGZ — nini (@SCUDERIAFEMBOY) June 26, 2024

