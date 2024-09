Komend weekend staat de Grand Prix van Singapore op het programma, en er is iets nieuws: het Marina Bay Street Circuit krijgt een vierde DRS-zone. Hiermee hoopt de FIA het aantal inhaalacties op te voeren, een uitdaging die dit stratencircuit al jaren kent.

LEES OOK: Wordt Red Bull wanhopig? ‘Speciale liveries geannuleerd met oog op gewichtsbesparing’

Inhaalproblemen op het smalle circuit

Singapore is een van de smalste en meest technische circuits op de Formule 1-kalender. Het gebrek aan grote verschillen in vermogen en de vele bochten zorgen ervoor dat coureurs vaak in een lange rij blijven rijden, zonder veel kansen om hun voorganger in te halen.

Om dit probleem aan te pakken, werd in 2022 al een derde DRS-zone toegevoegd. Dit heeft echter niet voor de gewenste resultaten gezorgd, waardoor de FIA nu een stap verder gaat met de toevoeging van een vierde DRS-zone. Deze extra DRS-zone komt tussen bocht 14 en bocht 16 en moet de coureurs meer mogelijkheden geven om te strijden voor positie.

LEES OOK: Tijdschema GP Singapore: Zo laat beginnen de sessies

Aanpassingen aan het circuit

Naast de nieuwe DRS-zone is het circuit de afgelopen jaren flink veranderd. Vorig jaar is de layout aangepast, waarbij de baanlengte is teruggebracht van 5.063 meter naar 4.940 meter. De grootste wijziging is in de laatste sector toegepast, waar bochten 16 en 19 zijn vervangen voor een recht stuk van 400 meter. Dit heeft het aantal bochten verminderd van 23 naar 19, wat mogelijk ook een positieve impact heeft op de inhaalkansen. Ook het asfalt is op bepaalde delen van het circuit vernieuwd, wat voor meer grip en mogelijk snellere rondetijden kan zorgen.



Lees hier alles over de aanstaande GP in Singapore

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!