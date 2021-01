‘Snel en verstandig’, maar Ricciardo heeft volgens Fry ook nog een andere belangrijke kwaliteit

Daniel Ricciardo is een snelle en behendige coureur, maar volgens Pat Fry zal ook de manier waarop Ricciardo mensen rondom zich motiveert, gewaardeerd worden bij McLaren. Hoe de Australiër een crew en team kan samenbrengen, is volgens de Renault-engineer ‘uitzonderlijk’. “Hij is geweldig als je kijkt naar de manier waarop hij een team motiveert.”

Pat Fry zag als eindverantwoordelijke van het Renault-chassis het afgelopen jaar hoe Daniel Ricciardo op en naast de baan met zijn crew en het team omgaat. Vooral de manier waarop Ricciardo naar werk kijkt, kan voordelig zijn voor een team.

“Ik denk dat Daniel uitmuntend is”, vertelt Fry aan Motorsport.com. De Britse engineer, die Ricciardo omschrijft als ‘snel en verstandig’, stelt dat de positieve invloed die de Aussie heeft op zijn team, soms wordt vergeten. “Ik denk ook dat hij geweldig is als je kijkt naar de manier waarop hij een team motiveert. Dat is iets wat vaak wordt vergeten.”

De positieve mindset van de goedlachse Australiër is daarin cruciaal. “Zelfs als je een sessie achter de rug hebt die niet zo goed ging als gehoopt, dan is hij groot genoeg om het voordeel te zien van de dingen die we daarvan hebben geleerd en hij ziet ook dat we het ‘morgen beter’ zullen doen. Dat is eigenlijk een heel goede manier om de crew en het team samen te brengen. Dus ik denk dat hij ook op dat vlak uitstekend en vrij uitzonderlijk is”, aldus Fry.

