Spa-Francorchamps wordt gerenoveerd: nieuwe tribunes en meer grindbakken

Het Circuit de Spa-Franchorchamps zal de komende jaren gerenoveerd worden om zich gereed te maken voor de komst van de 24 uursrace voor motoren. Het circuit zal voorzien worden van nieuwe tribunes en ook zal er in vijf bochten, waaronder Raidillon, een grindbak aangelegd worden.

Op meerdere plekken zullen de uitloopstroken verbreed worden om zo de benodigde FIM Grade C-licentie te verkrijgen, waarmee het circuit de 24 uursrace voor motoren in 2022 kan organiseren. Als gevolg daarvan zullen ook grindbakken aangelegd worden in La Source, Raidillon, Les Combes, Stavelot en Blanchimont.

Daarnaast wordt er een permanente tribune geplaatst bij Raidillon. Op deze tribune is plek voor 4,600 mensen, die een ‘panoramisch’ zicht beloofd krijgen over La Source, de oude pitstraat en Raidillon. Uiteindelijk worden er 13,000 extra tribuneplaatsen bijgebouwd, waarmee het aantal vaste tribuneplaatsen verdubbelt.

“Met deze investeringen voor de komende tien jaar tonen we aan dat dromen werkelijkheid kunnen worden”, zegt Nathalie Maillet, de CEO van het circuit. “Met de komst van deze prestigieuze langeafstandsrace bereiken we ons eerste doel van ‘Project Moto’. Deze aankondiging is belangrijk in deze lastige tijden waarin evenementen achter gesloten deuren plaatsvinden. Racen zit in het DNA van Spa-Francorchamps, maar het is niet hetzelfde zonder fans. Maar dit project bevat ook verbeteringen voor de toeschouwers”, aldus Maillet.

Het plan, dat 80 miljoen euro zal kosten, is er een voor de lange termijn: het circuit beoogt alle renovaties over tien jaar af te hebben.