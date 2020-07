Speelt Ferrari al in op de budget cap? Scuderia breidt GT-programma uit, strikt Sirotkin

Speelt Ferrari alvast in op de aanstaande budget cap in de Formule 1? De Italiaanse fabrikant heeft aangekondigd haar aanwezigheid in de GT-racerij uit te breiden, en heeft daarbij ondertussen ex-Formule 1-coureur Sergej Sirotkin gestrikt.

Ferrari’s Formule 1-teambaas Mattia Binotto kondigde het al aan: met de budget cap die in 2021 van kracht wordt in de koningsklasse, moet Ferrari zich mogelijk actiever op andere raceklassen richten om personeel binnenboord en bezig te houden. De Italiaanse sportwagenmaker spreekt daarbij nu zelf over het uitbreiden van de activiteiten in de GT-racerij met de Ferrari 488 GT3 EVO.

Ferrari zint specifiek op de GT World Challenge Europe, al komen een aantal van de door Ferrari ondersteunde stallen in dat kampioenschap ook uit tijdens de 24 Uur van Le Mans. Daaronder het de facto Ferrari GT-fabrieksteam AF Corse, dat vorig jaar de Pro-klasse van de 24 Uur van Le Mans won. James Calado, Alessandro Pier Guidi en Nicklas Nielsen zijn dit jaar AF Corse’s coureurs.

Ferrari-zitje voor Sirotkin

Behalve AF Corse runt Ferrari in de Pro-klasse ook nog een team met het Russische SMP Racing. Dat team krijgt versterking in de persoon van ex-Formule 1-coureur en Renault-testrijder Sergej Sirotkin. Hij sluit bij SMP aan bij de vaste Ferrari-rijders Davide Rigon en Miguel Molina. Ferrari zal behalve deze twee Pro-teams ook maar liefst vier teams in de Pro Am-klasse ondersteunen.

Nog meer andere autosport?

Of Ferrari zich behalve op de GT’s op nog meer andere takken van autosport richt, is de vraag. Er klonken enkele weken geleden nog geluiden dat ook een avontuur in de Amerikaanse Indycars tot de mogelijkheden behoort. Duidelijk is dat in Maranello gezocht wordt naar projecten voor mogelijk overtallig personeel dat het niet wil (en conform Italiaanse wetgeving niet zomaar mag) ontslaan.

