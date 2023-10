Had hij voorafgaand aan het raceweekend in Qatar al één hand op de trofee voor de wereldkampioen, na de sprintkwalificatie van zaterdagmiddag bijna alletwee. Pole position zat er weliswaar niet in voor de Nederlander, die ging naar Oscar Piastri. Maar startend vanaf P3 is minimaal zesde worden in de sprintractie nog altijd slechts een formaliteit.

Natuurlijk kan er in de race zaterdagavond wat misgaan: schade door eigen toedoen of dat van een ander, een technisch probleem, een slippertje. Theoretisch allemaal waar. De praktijk van dit seizoen (en die van de afgelopen dagen in Qatar) leert echter dat de combi Verstappen-Red Bull zowel snel als betrouwbaar is. En daardoor succesvol.

Als hij zesde wordt, doet het er niet eens meer toe wat teamgenoot Sergio Pérez presteert. De enige overgebleven concurrent start echter slechts als negende, dat maakt de titelkansen van Verstappen dus nog groter.

Startend vanaf plek drie heeft het er dus alle schijn van dat Verstappen in een zetel richting de wereldtitel kan gaan. Een uurtje sprintrace, 19 ronden op het Losail International Circuit is wat hem wacht. En dan kan hij aan de champagne, met team, familie en vrienden.

In de beslissende fase van de sprintkwalificatie raakte Verstappen zijn snelste rondetijd kwijt wegens het overschrijden van track limits. Dat kostte hem de kop. Oscar Piastri profiteerde, hij staat op pole. De Australiër bleef teamgenoot Lando Norris voor; hij start als tweede.

De grootste verrassing in de sprintkwalificatie kwam voor rekening van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen, vrijdag nog derde in de reguliere kwalificatie, kwam niet verder dan plek 12.

Onze podcast vanuit de paddock in Qatar:

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat van vrijdagavond hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, en Google podcast.

Uitslag sprintkwalificatie:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Uitslagen