Op een warm Silverstone heeft Lando Norris niet kunnen genieten van de allereerste sprintrace in de geschiedenis van de Formule 1. Omdat zijn MCL35M zich in warme omstandigheden niet erg goed voelt, zat er voor de Britse jongeling niet meer in dan de vijfde plaats in de Sprint Qualifying. Dat baart Norris bovendien zorgen voor de race op zondag. “Bij deze temperaturen zijn we, zoals in Oostenrijk, traag.”

Hoewel de sprintrace in de openingsfase heel wat duels opleverde, voelde het voor Lando Norris ondanks een gevecht met Fernando Alonso toch vooral als ‘je rondjes afwerken’. Vooral de warmte op Silverstone was daar de schuldige voor. Dat vertelt de Britse jongeling voor de camera van Ziggo Sport.

“Ze zijn gewoon veel te snel”, doelt Norris op de Mercedessen en Max Verstappen. “Ik had gehoopt wat dichter bij hen te zitten, maar bij deze temperaturen zijn we, zoals in Oostenrijk, traag. Als het warm is, hebben we meer problemen met de auto.” Dat biedt bovendien geen goede vooruitzichten voor de race op zondag, zo legt Norris uit.

“Morgen zal het nog warmer zijn, dus daar kijk ik niet echt naar uit. Vandaag finishten we waar we verwachtten. Het is gewoon soms frustrerend dat je gewoon je rondjes moet afwerken. Dan denk je dat je een goed rondje hebt gereden, en dan blijkt dat Charles (Leclerc, red.) in zijn Ferrari nog drie tienden sneller is. Dan kan je alleen ‘oh my god’ denken. Dat is een beetje vervelend, maar ik ben ook blij. We hebben een betere uitgangspositie voor morgen weten te bemachtigen”, aldus Norris, die als zesde kwalificeerde op vrijdag maar dankzij de sprintrace als vijfde de Grand Prix mag aanvatten op zondag.

