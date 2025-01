Het nieuwe jaar is begonnen en in de maand januari geven we daarom een vervolg aan onze inmiddels klassieke rubriek Startnummer, met ditmaal de bijzondere keuze van Lewis Hamilton voor nummer 44. Met dank aan kartsucces én een kentekenplaat.

Nadat hij in 2021 zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 won, hoefde Max Verstappen niet lang na te denken over het startnummer waarmee hij zijn opwachting zou maken. Voortaan zou de ‘1’ zijn bolide sieren, vertelde hij. Dat hoort volgens de Nederlander bij een kampioen en hij ziet het mogen racen met dat nummer als iets moois. Daarom ruilde hij zijn nummer 33 in en door de vier opeenvolgende kampioenschappen rijdt hij sinds dien met de 1.

Lees ook: De rol van bingo bij Jenson Buttons keuze voor startnummer 22

Hoe anders is dat bij Lewis Hamilton en diens startnummer. De Brit had ook met nummer 1 mogen en kunnen rijden nadat er in 2014 een vrije keuze voor nummers was. Sebastian Vettel deed het dat jaar bijvoorbeeld als kampioen van het seizoen ervoor. Hamilton had het op zijn beurt kunnen doen in 2015. Maar hij ging voor startnummer 44.

’44 is van mij’

“Iedereen die kampioen wordt, kan voor nummer 1 kiezen. Maar voor mij is het niet relevant, want 44 betekent meer voor me dan 1”, liet Hamilton destijds in de media optekenen met betrekking tot zijn startnummer. “Ik heb dat nummer al sinds ik begon, ik won mijn eerste kartkampioenschap met 44. Alle kampioen hebben nummer 1 gehad, maar niemand 44. Alleen ik. Dus dat is míjn nummer.”

Ook nog een mooi detail: de keuze voor 44 had destijds, in zijn jonge jaren, alles te maken met de kentekenplaat van de auto van zijn vader. Daar stond 44 in en dat vond een jonge Lewis Hamilton naar eigen zeggen destijds een mooi getal om ook zijn vader mee te eren en te danken voor de steun en begeleiding.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)