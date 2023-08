Via de rubriek Startnummers vertellen we in de zomerstop elke dag een bijzonder verhaal over een iconisch nummer uit de Formule 1: van 0 tot 99 of ergens daartussen. Vandaag: nummer 5, één van de meest succesvolle startnummers ooit.

Los van startnummer 1, maak je statistisch gezien de grootste kans om F1-kampioen te worden met nummer 5. Maar liefst acht verschillende coureurs sleepten namelijk de wereldtitel binnen met dit nummer op de neus van de auto. Van die acht, waaronder grote namen als Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Fernando Alonso en Mario Andretti, won alleen Nelson Piquet er meer dan één titel mee.

Red Five

Maar eerlijk is eerlijk, dit iconische nummer hoort slechts één coureur echt toe: Nigel ‘Red Five‘ Mansell. Zes jaar stond het bij Williams op zijn auto. Eerst van 1985 tot en met 1988 en vervolgens weer in ’91 en ’92. Waar hij tussendoor tijdens een dienstverband bij Ferrari door de tifosi liefkozend ‘Il Leone‘ werd genoemd vanwege zijn leeuwenhart, symboliseerde de bij Williams verdiende bijnaam Red Five zijn strijdlust, passie en verbetenheid net zozeer.

Het paste hem, Red Five. Alsof het een codenaam was voor een straaljagerpiloot die voor het Verenigd Koninkrijk vocht, met Mansell in die jaren ook de grootste Britse sterkhouder onder de coureurs. De Brit kende veel pech en zag hierdoor een aantal kansen op de titel in rook opgaan. Maar in 1992 was het dan eindelijk raak. Bij Williams, met de Red Five op zijn auto, was Mansell dominant. Met twaalf poles en negen zeges, was hij na elf races al kampioen. Hij moest het veld, ondanks zijn titel, ruimen bij de renstal en ging daarop naar Amerika. Hier werd hij met een grote rode 5 op zijn bolide van Newman Haas gelijk Indycar-kampioen – met vijf overwinningen.

Benieuwd welk startnummer we morgen behandelen? Hou dan onze website in de gaten.

Een oordeel over de eerste seizoenshelft, nagenieten van de Grand Prix van België en meer: de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine vind je komende week in de winkel of in je brievenbus. Maar bestellen kan nu al online! Ook in deze editie boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding en onderscheidende fotografie! In dit nummer onder andere:

Max Verstappen, buitengewoon in België: zorgeloos de zomer in

Reportage: de tranen zijn na de fatale crashes op Spa nog niet opgedroogd

Tussenrapport Tom Coronel: Is Leclerc de man van de toekomst bij Ferrari?

Nico Hülkenberg spreekt: In Eefde is het voor mij allemaal begonnen

Columns Noël Ummels & Amber Brantsen

Het allermooiste beeld van Peter van Egmond en gastfotograaf Francis Vermeulen

Techniek: over 1,1 miljoen datapunten per seconde in een F1-auto

En verder alles over de Grands Prix van Hongarije en België

Gratis verzending binnen Nederland!