Lando Norris en Oscar Piastri delen de eerste rij op de startopstelling in Melbourne, maar wie van hen zal zich als de nummer één van het team manifesteren? Max Verstappen en George Russell loeren op hun kans, terwijl verrassingen als Yuki Tsunoda en Alex Albon de gevestigde orde uitdagen. Met Ferrari dat zich moet herpakken en rookies die indruk willen maken, belooft de openingsfase van Grand Prix van Australië een spektakel te worden.

Dat de eerste startrij geheel oranje is gekleurd komt voor velen niet als een grote verrassing. McLaren eindigde vorig seizoen bovenaan het constructeurskampioenschap en wordt ook nu aan de start van 2025 gezien als het sterkste team. De grote vraag is alleen: wie gaat de eerste rijder worden? Is dat wederom Norris of gaat Piastri een succesvollere campagne neerzetten? De eerste klap is een daalder waard, dus beiden zullen morgen alles op alles zetten om de race naar zich toe te trekken.

Daarachter staan Max Verstappen en George Russell op de tweede startrij. Beiden moesten wel wat toegeven op de rondetijden van het duo voor hen, maar zijn best tevreden met hun prestaties. Helemaal omdat iedereen er wel een beetje vanuit was gegaan dat hier de Ferrari’s zouden staan. Wel wordt het spannend om te zien hoe de Red Bull met startnummer 1 en de Mercedes met startnummer 63 door de eerste bochten komen nadat de lichten zijn gedoofd. Verstappen en Russell zijn immers niet de grootste vrienden en geven elkaar geen duimbreedte toe. Krijgen we direct vuurwerk te zien?

Lees ook: Verstappen opgelucht met P3, zeker als de regen komt

Verrassingen en tegenvallers op de startopstelling

De derde startrij is misschien wel het verrassendst van allemaal. Yuki Tsunoda (P5) en Alex Albon (P6) hebben werkelijk het uiterste uit hun bolides geperst en laten zien uit het juiste racehout gesneden te zijn. Albon zou volgens velen in de schaduw komen te staan van zijn nieuwe teamgenoot Carlos Sainz (P10), maar loopt nu met een grote glimlach door de paddock in Melbourne. Datzelfde geldt natuurlijk voor Tsunoda. De Japanner werd door Red Bull te licht bevonden om te promoveren, maar ziet Liam Lawson starten vanaf P18.

Dan eindelijk de beide Ferrari’s op de startopstelling en deze doet zeer in Maranello. Het hele weekend waren de rode bolides rap, maar op het moment suprême kwam er zand in de motor. Qua snelheid zouden ze zich in de race wel een weg naar voren moeten kunnen banen, maar wanneer het doel is om de strijd aan te gaan met McLaren, moet je toch echt beter voor de dag komen.

Tot slot nog het tweede deel van de startopstelling met een paar opvallende rookies. Isack Hadjar deed uitstekende zaken door zich als elfde te kwalificeren en is hiermee de snelste nieuwkomer op de grid. Ook Gabriel Bortoleto liet goed van zich horen en start vanaf P15. De Braziliaan laat hiermee zijn teamgenoot en ‘kwalificatiebeest’ Nico Hülkenberg achter zich. Kimi Antonelli (P16) en Liam Lawson (P18) zijn uiteraard teleurgesteld met het resultaat. Helemaal omdat hun teamgenoten op de tweede startrij staan. Ook hekkensluiter Oliver Bearman kijkt met gemengde gevoelens terug op de eerste twee dagen in Melbourne waarin voor hem heel veel is misgegaan.

Let op: de race start morgenochtend om 05.00 uur Nederlandse tijd.

Lees hier alles over de GP van Australië

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu online, met gratis bezorging in heel Nederland.