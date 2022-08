Na gepuzzel met gridstraffen is er een grid. Zes man zijn naar achteren geplaatst omdat ze motoronderdelen hebben laten vervangen. Carlos Sainz begint vooraan, kampioenschapsleider Max Verstappen moet zich vanaf P14 naar voren zien te rijden.

De Red Bull is de snelste auto van het weekend maar Sergio Pérez wist zich niet voor Sainz te plaatsen, P2 voor hem dus. Daarachter loert het gevaar in de vorm van routinier Fernando Alonso. Lewis Hamilton was nergens te bekennen gisteren maar schuift door alle straffen op naar de vierde startplek. De Mercedes is vaak goed op zondag dus wie weet wat Hamilton en George Russell vanaf P5 kunnen klaarmaken.

Alex Albon was de verrassing van gisteren, hij reed zich op eigen kracht naar Q3 en werd beloond met de zesde startplaats. Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Lance Stroll en Sebastian Vettel worden ondanks een matige kwalificatie beloond met een startplek in de top 10.

Zij zullen met Nicholas Latifi, Kevin Magnussen en Valtteri Bottas wellicht vooral als kannonenvoer dienen voor de gestraften achter hen. Max Verstappen en Charles Leclerc zullen snel stappen naar voren willen zetten, voor Esteban Ocon en Lando Norris is een klassering in de punten eigenlijk ook het minimale. Yuki Tsunoda zal in tegenstelling tot de opstelling afgebeeld hieronder vanuit de pits starten, AlphaTauri heeft na de kwalificatie motoronderdelen vervangen.

Let op: dit is de voorlopige startopstelling. Het zou typerend zijn voor het weekend als hier nog veranderingen volgen.