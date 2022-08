Het gebeurt niet vaak dat de nummer 14 van de grid door collega’s wordt aangewezen als de favoriet voor racezege. Carlos Sainz zegt het, George Russell zegt het, Charles Leclerc zegt het. Max Verstappen pakte de pole voor de Grand Prix van België maar net als vele anderen slikt hij een gridstraf. Toch is zijn snelheid op de legendarische Ardennen-omloop blijkbaar zó indrukwekkend dat het iedereen angst inboezemt.

Voor de mannen in de achterhoede helpt het wellicht om de race van Lewis Hamilton uit 2016 te bestuderen. De Brit incasseerde op Spa toen 30 plaatsen straf maar reed zich, weliswaar in een superieure Mercedes, uiteindelijk naar een podium achter Daniel Ricciardo en winnaar Nico Rosberg. Max Verstappen legt de lat net zo hoog, zo niet hoger. “Met deze auto moeten we minstens het podium kunnen halen.” De Nederlander heeft bij de start Charles Leclerc naast zich staan en zal het ondanks zijn enorme voorsprong in het kampioenschap niet rustig aandoen. “Ik wil races winnen”, is het mantra dat hij dit weekend en eigenlijk al in zijn gehele carrière aanhoudt. Michael Schumacher deed het in 1995 een keer vanaf P16, na zes rondjes lag hij al zesde en won hij uiteindelijk de race.

Is dit het beeld wat we zullen zien op enig moment in de race? Foto: Motorsport Images

Het is in ieder geval alleszeggend dat de tot polesitter gepromoveerde Carlos Sainz over Verstappen begint als hij gevraagd wordt naar zijn kansen op winst. “Met de snelheid die hij heeft dit weekend, verwacht ik een comeback van hem en dat heeft hij eerder gedaan. Natuurlijk is het gevecht eerst met Sergio Pérez maar als ik zo’n rondje als Max zou hebben gereden, zou ik ook vertrouwen hebben..” De eerste horde die Sainz moet trotseren is de vernieuwde bocht 1, La Source heeft nu namelijk een grindbak aan de buitenkant. “Die wil je niet raken”, zegt Verstappen al. De hairpin is in het verleden meer dan eens een scherprechter geweest, Verstappen en ook Leclerc kan daarover meepraten. “Misschien dat iedereen nu iets conservatiever die bocht induikt, dat kon je al zien in de F3. In de oude versie kun je nog uitwaaieren als je moest uitwijken. Ronde 1 zal ik moeten overleven, maar ik wil ook snel naar voren.”

Voor Sergio Pérez is het in ieder geval een uitgelezen kans op winst. De Red Bull is dominant, in de handen van Verstappen althans. Pérez kan zijn teamgenoot dit weekend aardig volgen, maar kon het in Q3 niet waarmaken. Het gat van acht tienden naar zijn teamgenoot zal toch pijn hebben gedaan. “Ik was uiteindelijk de auto op kop, dan heb je toch wat meer drag. In mijn tweede rondje had ik veel last van verkeer en verloor ik de auto ook een keer. P2 is historisch gezien niet slecht, in Eau Rouge wil je in ieder geval nog niet op kop liggen.” De gemeten snelheden bovenop Raidillon liggen ongeveer gelijk, aan het einde van Kemmel Straight had Red Bull tijdens de kwalificatie ten opzichte van Ferrari een marge van 8 á 9 kilometer.

Foto: Motorsport Images

Kijkend naar enkele starts van de afgelopen jaren is duidelijk te zien dat de slipstream effectief al is het ook geen garantie. Sebastian Vettel had in 2017 duidelijk een snelheidsoverwicht over Lewis Hamilton maar kon hij het net niet verzilveren. Een identieke start in 2018 resulteerde wel in een koppositie. In 2019 verloor Vettel P2 aan Hamilton maar pakte hij deze weer terug op Kemmel. Het is een wapen dat Verstappen ook veelvuldig in zal gaan zetten in zijn beoogde opmars. Het grootste verschil in de kwalificatie werd overigens in de middensector gemaakt: “De auto is vanaf het begin goed, alle aanpassingen pakten goed uit. Op de rechte stukken, de snelle bochten, overal is hij goed. Dit is wel de beste kwalificatie-auto van het jaar geweest.”

Wat zegt Pirelli?

De bandenfabrikant is er niet over uit wat nou de beste strategie is. “Het is afwisselend weer geweest tot nu toe, maar zondag zal het iets warmer zijn. Dit maakt het tactische plaatje ingewikkelder”, aldus Pirelli-topman Maio Isola. “Starten op de mediums geeft de meeste flexibiliteit voor een éénstopper in combinatie met de hards dan wel de softs. Een agressievere benadering zou een tweestopper kunnen zijn met twee keer medium en één keer soft. Dit zou interessant kunnen zijn voor de snellere auto, ook al loop je wel het risico hierbij trackpositie te verliezen. Het weer zal een grote rol spelen, er wordt gereden onder omstandigheden waarin nog niet is gereden dit weekend.”

Lewis Hamilton moest op zaterdag 1.8 seconde lang slikken toen hij de eindklassering doorkreeg. Foto: Motorsport Images

Storm aan straffen

De gridstrafbonanza zorgt wel voor een mooie en gevarieerde grid vanmiddag. Het geeft degene die gisteren een offday kenden een tweede kans. Alex Albon dwong zijn goede klassering zelf af, hij haalde Q3, was daarin negende, maar schoof wel vier plekjes op naar P6. De Williams valt sowieso op met de hoogste topsnelheden van het veld, op zaterdag was Albon constant het snelst in de eerste sector. “We hadden op Q2 gerekend dus Q3 was een verrassing. Op papier zijn wij moeilijk in te halen met onze topsnelheid. Al is het ook geen Monaco hier, ik zal me breed maken.”

Of dan Fernando Alonso, Alpine speelde ondanks de roerige week het teamspel uitstekend. Esteban Ocon moet een straf slikken maar hielp Alonso met een tow naar P3. De Spanjaard kijkt er naar uit en zal de man op P4 graag het leven zuur willen maken. Dat is namelijk Lewis Hamilton. Hoe moeilijk het voor Alonso zal zijn om zijn oude rivaal achter zich te maken, is nog maar de vraag. Mercedes heeft het totaal niet in de Ardennen, Hamilton moest op de radio duidelijk even slikken toen hij hoorde dat hij 1.8 seconde langzamer was dan Verstappen. “De slechtste zaterdag van mijn Mercedes-carrière”, bromde Toto Wolff. “Hoe kan het dat we een paar weken terug poleposition scoren en hier zoveel tekort komen?”

Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo zijn twee voorbeelden van coureurs die hun onderpresteren verbloemd zien worden door de strafgolf. De Duitser had zijn zoveelste knullige Q1-exit. Dit keer kwam hij 0.002 tekort, zijn gezucht en gesteun na een Q1 is dit jaar traditie geworden. Toch mag hij vanmiddag echter van P10 vertrekken. Ricciardo moest in Q2 het onderspit delven terwijl teamgenoot Lando Norris Q3 wel haalde. Toch mag Ricciardo het straks vanaf de zevende plek proberen.

De wedstrijd is vanaf 15.00 uur te zien op Viaplay en F1tv en gaat over 44 rondjes.