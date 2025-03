Op basis van de startopstelling kunnen we ons opmaken voor een enerverende Grand Prix van China. Wie moeten we in de gaten houden bij de start, wie moet er plekken goedmaken en wie kan er verrassen?

Op de eerste startrij vinden we Oscar Piastri van McLaren, die met een tijd van 1:30.641 de pole position veroverde. Naast hem start George Russell die in de Mercedes met een sterke laatste ronde de tweede positie veiligstelde. Lando Norris start vanaf de derde positie, terwijl regerend wereldkampioen Max Verstappen vanaf de vierde plek vertrekt. Lewis Hamilton, winnaar van de sprintrace in China, begint de race vanaf de vijfde positie.

Piastri zal zijn pole position willen verzilveren met een sterke start omdat vooraan rijden in vrije lucht nu eenmaal een voordeel oplevert. Maar de druk om vanaf deze positie in de Formule 1 te starten is nieuw voor hem en hij wordt bovendien omringd door ervaren coureurs. Russell en Norris hebben beiden de snelheid om direct druk uit te oefenen en Verstappen staat bekend om zijn agressieve starts.

Achter de top vijf zijn er enkele coureurs die gebrand zijn op een sterke inhaalrace. Charles Leclerc, startend vanaf de zesde positie, zal willen laten zien dat hij met zijn Ferrari naar voren kan komen. Isack Hadjar verraste tijdens de kwalificatie en start vanaf de zevende plek; het is interessant om te zien of hij deze positie kan vasthouden of zelfs verbeteren. Kimi Antonelli begint vanaf de achtste positie en heeft gezien zijn opmars in Australië zeker het potentieel om naar voren te schuiven. En dan hebben we nog Yuki Tsunoda (P9) en Alex Albon (P10) daar pal achter.

Kan Lawson zich herpakken?

Dan Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. Wederom had hij in de Red Bull met startnummer 30 grote moeite in de kwalificatie en wederom start hij vanaf de laatste startrij. De druk neemt inmiddels ook toe vanuit het team, dus hij zal alles op alles moeten zetten om een flink aantal posities te winnen en een verrassende prestatie neerzetten. Gaat het hem dit lukken?

De Grand Prix start morgenochtend om 08.00 uur Nederlandse tijd.

Startopstelling GP China. (Foto: F1)

