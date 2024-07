Ondanks de upgrades bij Red Bull, waren het toch weer de McLaren-coureurs die de boventoon voerden in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. Hierdoor gaan Lando Norris en Oscar Piastri morgen vooraan het veld van start op de Hungaroring. Wie o wie kan de formatie uit Woking stoppen?

Wellicht Max Verstappen en Carlos Sainz die hun bolides pal achter de oranje frontlinie parkeren op de grid. Met name de Nederlander zal alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat McLaren niet nog meer inloopt in het kampioenschap. Maar ook Lewis Hamilton en Charles Leclerc, de toekomstige teamgenoten die starten van P5 en P6, hadden meer verwacht van de kwalificatie. Een goede start zal deze bittere nasmaak snel wegspoelen. Hou daarom vooral de eerste bochten in de gaten, want hier willen zij direct in de eerste ronde toeslaan.

Daarachter treffen we een mooie middenmotormix met de beide Aston Martins, beide VCARB’s, Nico Hülkenberg en Valtteri Bottas. Je kunt je op dit korte bochtige circuit behoorlijk breed maken, en dat zullen ze ook allemaal niet laten om zo in de punten proberen te finishen.

Pérez en Russell in de achterhoede

Dan volgt de achterhoede met een aantal usual suspects, waar inmiddels ook Sergio Pérez toebehoort. Ook nu ging het weer mis in de kwalificatie en ook nu kwam de Mexicaan niet verder dan Q1. De druk neemt alsmaar toe en de vraag is misschien niet meer of maar wanneer hij de sleutels van zijn RB20 moet inleveren.

Dan een aantal grote verrassingen in de staart van het veld: George Russell (P17) en de beide coureurs van Alpine (P19 en P20). Alle drie werden ze de dupe van strategische fouten in de kwalificatie na de rode vlagsituatie in Q1. Hierdoor waren ze niet meer in staat hun tijd te verbeteren terwijl de baan juist sneller en sneller werd. Een opmars is gezien hun snelheid zeker mogelijk tijdens de race, maar in de punten eindigen wordt geen gemakkelijke opgave op een baan als de Hungaroring.

