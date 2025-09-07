Max Verstappen heeft na een zinderende kwalificatie de pole position gepakt voor de Grand Prix van Italië. Omringd door de beide McLarens op de startopstelling belooft dit spektakel op Monza! Is de Nederlander in staat de renstal uit Woking achter zich te houden?

Lando Norris en Oscar Piastri starten vanaf P2 en P3 en vormen daarmee direct de belangrijkste dreiging voor Verstappen. Piastri verdedigt in Monza zijn leiding in het kampioenschap, terwijl Norris vanaf de eerste startrij alles op alles moet zetten om zijn teamgenoot én titelrivaal voor te blijven.

Charles Leclerc stelde met P4 ietwat teleur voor het gepassioneerde Tifosi-publiek, dat hoopte op meer rood vuurwerk in eigen huis. Lewis Hamilton had nog meer pech: een gridstraf van vijf plekken zette hem terug naar P10 waardoor zijn eerste race in Ferrari-rood op Monza een lastige inhaalrace belooft te worden.

Maar de Italiaanse fans hebben naast Leclerc en Hamilton nóg een reden om enthousiast te zijn: Kimi Antonelli start vanaf P6 in de Mercedes tijdens zijn thuisrace in de Formule 1. Ook rookie Gabriel Bortoleto maakte indruk tijdens de kwalificatie met een knappe zevende plek in de Sauber.

Terugslag voor Racing Bulls

Niet iedereen kon profiteren van het krappe veld. De Racing Bulls-coureurs Isack Hadjar en Liam Lawson kenden een dramatische kwalificatie, met respectievelijk P16 en P20 als resultaat op de startopstelling. Voor een team dat normaal gesproken in de top tien meestrijdt, is dat een forse tegenvaller. Al moet gezegd worden dat iedereen die meer dan een halve seconde toegaf op de snelste tijd in Q1 van de kwalificatie al werd uitgeschakeld.

Met zo’n compacte top tien en minimale verschillen belooft de race vanmiddag in Monza een spektakelstuk te worden. De Grand Prix van Italië start om 15.00 uur.

