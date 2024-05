Als ergens de startopstelling cruciaal is, dan is het wel in Monaco. In de smalle straten is inhalen haast onmogelijk en dit betekent dat de race doorgaans een optocht van Formule 1-wagens is. Charles Leclerc stond op zaterdag na de kwalificatie de pers dan ook met een grote glimlach te woord. De Monegask start zijn thuisrace vanaf pole position en dat is natuurlijk de allerbeste uitgangspositie voor deze prestigieuze Grand Prix.

Toch zal de Ferrari-coureur goed in zijn spiegels moeten kijken tijdens de start. Teamgenoot Carlos Sainz en de beide McLarens zullen namelijk alles op alles zetten om bij de start en in de eerste bocht plekken te winnen. Als het hier niet lukt, dan wordt het een lastige klus en zul je een tactische zet tijdens de pitstop moeten uitvoeren om je op te werken in het veld.

Daarachter vinden we Max Verstappen ingeklemd tussen de beide coureurs van Mercedes. Ook zij willen zich zo snel mogelijk een weg naar voren banen en zullen niet schromen om de ellenbogen te gebruiken. Dat kan nog een interessant gevecht gaan worden.

De top 10 wordt afgesloten door Yuki Tsunoda, Alex Albon en Pierre Gasly. Finishen in de punten is erg belangrijk voor deze coureurs, dus zij zullen vooral proberen om geen plekken te verliezen in race. Jezelf breed houden op de baan en uit de muur blijven zal hun hoofdtaak worden.

Uitkijken naar de finishvlag

Kijken we wat verder op de grid dan zien we de teleurstellende P14 van Fernando Alonso en P16 van Sergio Pérez. Een schamel puntje in wellicht het hoogst haalbare in deze Grand Prix en beiden zullen vooral uitkijken naar de finishvlag.

De laatste startplekken worden niet gevuld op de grid omdat de Haas-coureurs Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen vanuit de pitstraat zullen starten. Zij werden na de kwalificatiesessie gediskwalificeerd vanwege een illegale achtervleugel.