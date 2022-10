Zijn kampioenschapskansen mogen dan tot nagenoeg mathematisch gereduceerd zijn, wat polepositions betreft dendert Charles Leclerc lekker door. WK-favoriet Max Verstappen begint ondertussen van rij vier in Singapore.

Verstappen liet het lopen in zijn voorlaatste ronde, en moest daarna zijn laatste, potentiële polerondje afbreken op last van Red Bull. Dit vanwege benzinegebrek. Reden tot grote onvrede voor de Nederlander, die op matchpoint staat in Marina Bay, maar er slechts als achtste begint.

Zijn grootste rivaal voor de titel, Leclerc, vertrekt ondertussen voor de negende keer dit jaar van poleposition. Erg vaak verzilvert hij zijn poles overigens niet; qua zeges staat hij dit seizoen ‘pas’ op drie. Verstappen staat daarentegen op vier poles, maar elf zeges in 2022.

Wil Leclerc zijn zondagse statistieken wat opvijzelen, dan moet hij eerst afrekenen met Sergio Pérez naast zich op de eerste rij, en Lewis Hamilton en Carlos Sainz daarachter. Een tegenvaller in de kwalificatie was Hamiltons Mercedes-teamgenoot George Russell: elfde. Hij zal echter vanuit de pitstraat moeten starten na een motorwissel.