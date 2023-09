Alle ogen zijn vandaag in Singapore gericht op Carlos Sainz: hij start vanaf pole position. Kan hij Ferrari de overwinning bezorgen in de avondrace die om 14.00 uur Nederlandse tijd van start gaat? Het is de tweede pole op rij voor de Spanjaard, die teamgenoot Charles Leclerc opnieuw aftroefde (derde).

Voornaamste uitdager van Sainz zal echter George Russell zijn. Die start in zijn Mercedes vanaf P2, drie plekken voor z’n teamgenoot Lewis Hamilton. Outsider is Lando Norris: hij neemt in de McLaren de vierde plaats op de grid in.

Zondagochtend (Nederlandse tijd) bleek dat Lance Stroll niet zal starten in Singapore. Dat is het gevolg van zijn crash zaterdag in de kwalificatie. De volledige startopstelling, met Max Verstappen na een dramatische kwalificatie slechts als elfde, is als volgt: