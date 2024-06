Vandaag om 15.00 uur start de Grand Prix van Spanje. Lando Norris bemachtigde gisteren pole-position en het gevecht tussen McLaren en Red Bull lijkt nu echt losgebarsten. Bekijk hier de voorlopige startopstelling van de GP van Spanje 2024.

Lando Norris heeft gisteren op indrukwekkende wijze pole-position veroverd. Max Verstappen start naast hem, vanaf de tweede plek. Lukt het hem om Norris onder druk te zetten in aanloop naar de eerste bocht?

Lewis Hamilton begint de race vanaf de derde plaats in zijn Mercedes, gevolgd door zijn teamgenoot George Russell op de vierde plek. De zevenvoudig wereldkampioen hintte eerder op een niet-aanvalsverdrag met zijn teamgenoot. Charles Leclerc start als vijfde in zijn Ferrari, met zijn teamgenoot Carlos Sainz jr. op de zesde plaats. Pierre Gasly, Esteban Ocon en Fernando Alonso schuiven, dankzij de gridstraf van Pérez, allemaal een plekje op. Maar het Franse team op de vierde rij is toch wel opmerkelijk te noemen gezien de matige prestaties dit jaar. Zou het advies van Flavio Briatore zich dan nu al uitbetalen? “Jongens, gewoon gas geven!”

Alexander Albon start de Grand Prix van Spanje vanuit de pitstraat, zo heeft de FIA besloten. De Brits-Thaise coureur wisselde voor de derde keer elektrische componenten en overschreed de parc fermé-regels. In de kwalificatie had de Williams-coureur het zwaar en kon hij, ondanks zijn inspanningen, niet verder komen dan de negentiende tijd.

Racepace, bandenmanagement en de juiste pitstoptactiek zullen uiteindelijk voor een groot deel bepalen wie er als eerste over de finish zal komen. Grote kans dat Red Bull uiteindelijk aan het langste eind trekt, al kan het weer natuurlijk ook nog roet in het eten gooien. Kortom: er valt genoeg te beleven in deze Spaanse Grand Prix!